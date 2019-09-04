Извращенцы получили беспрецедентные возможности на Украине – Волошин

04.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Верховной раде недовольны решением президента Владимира Зеленского вернуть в парламент принятый предыдущим созывом закон, предусматривающий химическую кастрацию педофилов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады от ОПЗЖ Олег Волошин, охарактеризовавший решение президента как «первое недвусмысленное проявление влияния мировой глобалистской закулисы, стоящей за новой властью».

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«Дело в том, что лево-либеральные круги, одним из лиц которого является Сорос, в немалой степени состоят из людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Часть из них откровенно склонна к педофилии. Более того, они считают ограничение традиционными христианскими постулатами сексуальной свободы такой же формой эксплуатации и дискриминации, как и прежнее иерархическое общество. В философии Франкфуртской Школы марксизм тесно переплетен с фрейдизмом.

Если вникнуть в тему, можно легко увидеть, что очень многие однополые пары состоят из очень разных по возрасту партнёров. Причём старший обычно является богатым и влиятельным, в прошлом гетеросексуальным мужчиной, пришедшим к гомосексуализму в порядке эксперимента. Мне приходилось слышать мнение ряда европейских психологов, считающих право на усыновление детей однополыми парами закамуфлированной формой педофилии», – отмечает депутат.

Он также пишет, что после принятия закона главным аргументом его оппонентов, включая и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, было то, что химической кастрации якобы можно подвергать лишь тех, кому психиатрическая экспертиза ставит диагноз «педофилия».

«Но проблема в том, что большинство таких преступлений совершают вполне вменяемые люди, которым «голоса» ничего такого не нашёптывают. Они просто извращенцы. И сейчас они получили возможность лоббировать в Украине свои интересы на беспрецедентном уровне. Дальше ждём ратифицикацию Стамбульской конвенции, легализующей «гендер», далее однополые браки и тд. Все то, что уже сделано даже в Тайване, не говоря уже о большинстве стран ЕС. И не говорите потом, что мы не предупреждали…», – резюмировал Волошин.

Как сообщал «ПолитНаивгатор», мажоритарщик от партии «Слуга народа» оказался отмазанным насильником и педофилом.

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