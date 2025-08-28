К чему приведут «коммунистические» методы Трампа по контролю за американским хайтеком

Лиха беда начало. Не успели американские деляги от электронной рассыпухи как следует переварить новость с Intel, как в американских СМИ выступил министр торговли США Говард Лютник, предложивший «отжать» по 10% акций в пользу государства у главных военных подрядчиков Пентагона, вроде Lockheed Martin, General Dynamics, Palantir, Northrop Grumman и ряда других частников.

Легко увидеть, что все компании из списка являются либо монополистами, либо олигополистами (т. е. имеют единичных конкурентов) в своей отрасли.

Предложение Лютника основано на Статье III Закона об оборонном производе (Defense Production Act, DPA), которая позволяет правительству предоставлять кредиты и прямо инвестировать в критически важные отрасли в обмен на долю в капитале или другое участие.

Цель всё та же, что и в случае с Intel: усиление контроля и эффективности за военными подрядчиками, снижение аппетитов топ-менеджеров, а также ослабление коррупционных связей между подрядчиками и властью.

Ключевой момент в том, что DPA дает право администрации Трампа широкие полномочия в обход Конгресса, что идеально соответствует стилю правления 47-го президента США.

Интересно, что Трамп уже использовал этот закон для ускорения производства медицинского оборудования во время пандемии. Либералы этого не оценили, но факт остается фактом: если бы Трамп не начал действовать в обход демократического большинства в Конгрессе, американцы, быть может, до сих пор не вычухались от ковида.

Лютник также обещает, что государство-акционер сможет влиять на ценообразование и видеть реальную структуру ценника, а не просто быть «клиентом с бездонными карманами». И, как бонус — инвестиции и разработки ставятся на службу государству, в первую очередь, а не только на ублажение акционеров. Как следствие, государство получает свою долю в сверхприбылях частной компании.

Что и говорить, перемены грядут, без преувеличения, революционные. Причем, наблюдатели дают оценку предложению Лютника, как более радикальным, чем сделка «стимулирование в обмен на обязательства» с Intel, поскольку резко меняет отношения государства с военно-промышленным комплексом в лице частных компаний, которому целые отрасли отдавались на откуп практически бесконтрольно.

Примечательно, что эти новшества вступают в резкое противоречие с давно принятой на вооружение либеральной мантрой «Рыночек сам все разрулит и порешает». Правила, по мнению Трампа и его команды, должны быть переписаны в пользу национальных интересов (как они это понимают), буквально наступая на горло частным подрядчикам и инвесторам в стратегических отраслях промышленности.

Что же касается Трампа, то этот деляга до мозга костей, плохо разбирающийся в политических течениях и обзывающий «коммунистами» всех, кто хоть на миллиметр стоит слева от него, включая буржуазных до мозга костей леволибералов и либертарианцев, берет на вооружение вполне социалистические методы контроля за многомиллиардными государственными заказами.

Есть уверенность, что Трамп и его советники обратили внимание на тот факт, что за последние три года в России усилен государственный контроль за стратегическими отраслями промышленности, а ряд ключевых производств возвращен в госсобственность, что позволило нашему ОПК набрать такие мощные обороты, которые не может догнать вся мощь коллективного Запада.

Для России, усилия Трампа откровенно невыгодны. Сохранение статус кво, при котором практически штучное производство ракет для ЗРК Patriot обходится Дяде Сэму в $4-6 млн, а для системы THAAD в $9-11 млн, было бы куда предпочтительнее.

Вот именно поэтому, большинство экспертов ожидают, что предложение Лютника будет встречено в штыки прикормленными законодателями, а частные подрядчики начнут «итальянскую забастовку», чтобы тихо саботировать здоровые государственные начинания. Не исключено, что в процессе противоборства на свет будет вытащено немало грязи и пролито немало крови. Но это уже проблемы дряхлеющего «гегемона».