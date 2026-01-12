Качать нефть и постоянно убивать, – депутат Госдумы о сценарии Трампа для Венесуэлы

12.01.2026 14:01
Дональд Трамп не сможет реализовать свои планы по добыче нефти в Венесуэле, если в стране не установится жесточайшая проамериканская диктатура, которая будет физически устранят всех несогласных.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, хорошо, пойдут туда американские компании. И что они будут делать?

После того, как национализировали нефть 25 лет назад, уровень жизни не повысился в Венесуэле, а даже понизился в чем-то. Несмотря на то, что всю нефть забрали, она как бы теперь вся остаётся в Венесуэле.

Теперь придут американцы и половину нефти заберут. И в любом случае станет меньше прибыли и денег. А в Венесуэле и так 40% людей бедных. То есть, после того, как американцы начнут сосать там нефть, через какое-то время народ, который уже научился за 170 лет свергать каждое следующее правительство, скажет: «Мы стали жить хуже и беднее, а давайте мы этих компрадоров переизберем».

Тогда возникает вопрос, что американцам нужно там диктатуру посадить. То есть там нужен какой-то генерал вроде Пиночета, который будет просто этих венесуэльцев расстреливать нахрен на всех демонстрациях.

То есть, делать там какие-то режимы «черных полковников» и тому подобное. А этот нищий народ – есть-то все равно должен. А тут его еще и расстреливают, жрачки меньше становятся, жизни ему вообще не дают. Что  люди будут делать в этой ситуации?» – сказал Матвейчев.

«Кстати, там очень сильная преступность. То есть это люди не робкого десятка. Что они будут делать с армией, полицией? На что все это будет похоже, и сколько это все будет стоить?

И сколько времени понадобится на то, чтобы установить там этот диктаторский гигантский режим, качать эту нефть самым бессовестным образом, и постоянно убивать народ, который будет как-то сопротивляться? И какой будет моральный облик у США», – подытожил депутат.

