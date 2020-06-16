16.06.2020, Грозный, Михаил Рябов
 
Грузия, Политические убийства, Россия, Сюжет дня, Украина
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Кадыров предупредил Грузию и Украину: Придёт время – обязательно предъявим счёт


Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал прозвучавшие из Грузии и Украины обвинения в свой адрес якобы о засылке в Тбилиси задержанного накануне киллера, который должен был ликвидировать телеведущего Георгия Габуния, оскорбившего в эфире президента РФ Владимира Путина.

«Сегодняшняя грузинская политика пустая, ровным счетом так же, как и украинская. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления.

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На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционируюший себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций.

Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом.⠀

Ну а что касается украинской стороны, которая, как утверждается, передала информацию о заказчике покушения, хочу посоветовать на будущее вести себя более серьезно, а не на потеху публике. Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это!

Придёт время, счет предъявим. Непременно!» – предостерёг Кадыров.

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