В Киеве и Тбилиси переполох из-за предполагаемой мести Кадырова

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В Тбилиси задержали российского гражданина, который якобы планировал убийство грузинского пропагандиста Георгия Габунию, оскорбившего в эфире телеканала «Рустави-2» президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила руководитель телеканала «Мтавари архи», где сегодня работает Габуния, Ника Гварамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации грузинской стороны, задержанный – 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков, убийство Габунии ему якобы заказал глава Чечни Рамзан Кадыров, а предотвратить это удалось благодаря помощи украинской стороны. Об этом в своем блоге также рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Вчера в Тбилиси был задержан гражданин России, который планировал по приказу Рамзана Кадырова убить грузинского журналиста Георгия Габунию. Кстати, информацию об этом грузинским правоохранителям дали наши украинские правоохранители. Молодцы ребята, хорошо сработали. Жизнь Габунии пока спасена, слава Богу.

А в чем проблема? А проблема в том, что год назад Габуния в эфире грузинского оппозиционного канала «Рустави-2» сказал, что он думает о Путине. Он достаточно много говорил, но украинцы это все одной песней сформулировали и вы знаете прекрасно: «Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла». Вот, это он и сказал.

После этого Рамзан Кадыров у себя написал, что Габуния может запрятать свою семью за забором, потому что любой встречный теперь может с ним сделать все, что угодно. Ну и вот, как вы видите, нашелся встречный и приехал в Тбилиси делать с ним что угодно. В общем, можно как угодно относиться к словам журналиста, но в цивилизованном мире это решается по-другому», – заявил Гончаренко.

Ранее Кадыров заявил, что из-за выходки Габунии ему может угрожать опасность.

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – говорил глава Чечни.