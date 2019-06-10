Как молдавская «революция» смотрится с левого берега Днестра

10.06.2019, Москва, Елена Острякова

МИД Приднестровья весьма сдержано отреагировал на бурные события в Кишиневе. В официальном сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что в Тирасполе «внимательно наблюдают» за политическим противостоянием на правом берегу Днестра, призывают политические силы «к сдержанности» и надеются, что кризис не повлияет на переговорный процесс.

Эта сдержанность диссонирует с позицией главного геополитического патрона Приднестровья — России, МИД которой приветствовал создание нового правительства и задекларировал готовность к сотрудничеству.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если отбросить экономическую конспирологию, обеспокоенность Приднестровья можно понять. Новый премьер либералка Майя Санду называла власти на левом берегу Днестра «незаконным режимом» и рассуждала об «автономии по типу гагаузской», в которую надо превратить непризнанную республику.

Но самую непримиримую позицию новый молдавский премьер всегда занимала в отношении российских войск дислоцированных в Приднестровье. В ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году она требовала от своего конкурента Игоря Додона договориться об их выводе. А в 2018-м по странному совпадению оказалась в США именно тогда, когда Конгресс в жесткой форме призвал Россию вывести свой миротворческий контингент с левого берега Днестра.

В ходе долгих переговоров о создании коалиции социалисты требовали отдать президенту право назначать министра иностранных дел. В итоге эту должность занял Николае Попеску. О нем мало что известно. Пишут, что это румынский эксперт. Маловероятно, что такой человек займет дружественные позиции в отношении Приднестровья.

Тема непризнанной республики активно используется цепляющимися за власть демократами олигарха Влада Плахотнюка. Они обвиняют президента Додона в том, что тот хотел предоставить Приднестровью права широкой автономии. Реализация такого варианта маловероятно, учитывая позиции властей и народа ПМР, но будирование вопроса в прессе пробудило радикальный электорат в Молдове.

При этом «ветераны войны на Днестре» (те, кто стрелял в приднестровцев в 1992 году) сегодня выступили в поддержку правительства Санду против Плахотнюка.

На самом деле, приднестровцы уже пострадали от молдавского кризиса. Правда источником неприятностей выступил не Кишинев, а Украина. СБУ сегодня опубликовала заявление об усилении контрразведывательной деятельности на границе с Молдавией «по радикально настроенным гражданам Российской Федерации с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством».

Фактически это означает проблемы для тех приднестровцев, которые едут домой через Украину с российскими паспортами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Молдове считающаяся пророссийской Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM объявили о создании коалиции, которая получила поддержку как в Москве, так и в западных столицах.

При этом ориентированные на молдавского олигарха Влада Плахотнюка силы отказались признать новую коалицию и фактически совершили государственный переворот, объявив о свержении президента Додона.