Как украинская пропаганда шутит над бесконечными бомбежками Одессы

Укры всегда обстебывают бравые заявления «Вооруженные силы Российской федерации…» и далее по ситуации — уничтожили некий военный или инфраструктурный объект. Мол, как это кондово, по-совковому и вообще из серии «как надену портупею, все тупею и тупею». Ну а правильную пропаганду надо же демонстрировать на своем примере. И вот вам образец демонстрации.

Ночью, во время очередного воздушного боя над Одессой, советник областной военной администрации Сергей Братчук (не орк, конечно, а эльф), видать, обделался от страха, как всегда что-то употребил, и выступил со следующим заявлением, похожим на шизофазию:

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«Благодарность тем, кто придерживается информационной гигиены, кто не реагирует пуком на очередь из пулемета или какой-то взрыв. Вы знаете, кому нужно доверять, мониторить, и этих каналов должно быть очень ограниченное количество. И ваша психика скажет «Спасибо хозяину». Далее: две стены — это не означает двери от холодильника и его внутренняя часть. Две стены — это две стены, лучшее укрытие. Не забывайте благодарить мобильные огневые группы, ПВО, выдыхайте… Отобьемся, не всремся».

Да-а-а, это вам и правда не казенный официоз, а нечто же человеческое. Особенно оборот о «реагировании пуком» хорошо зайдет людям, которые до сих пор находятся в реанимации после трагедии 2 марта, когда в результате «героической работы ПВО» (которую надо «благодарить»), была снесена половина многоэтажки, что привело к гибели 12-ти человек, из них — пятерых детей; десятки людей получили тяжелейшие травмы и остались без жилья. Как тут не добавить еще и шутку про холодильник («дяденька, ты дурак»?), посоветовать «лучшее укрытие» между стен, не оговориться по Фрейду про «спасибо хозяину», ну и извечное украинское «главное не всраться».

И ведь все это на фоне не прекращающихся уже восемь дней ночных налетов на город, когда «телеги», именующиеся в народе «эсбэушными помойками», от тупости или от страха (как Братчук), сообщают о сбитиях над городом. Ведь если говорить не о сбитиях, а о прилетах, то под целями имеются в виду отнюдь не жилые дома, и не школы с музеями (к слову, за два последних года в Одессе было повреждено 106 памятников архитектуры), а объекты военные.

«По итогу имеем четыре прилета в районе бывшего кирпичного завода», — сообщил в ночь последней атаки паблик «Типичная Одесса».

А что, обычно, размещается на территориях бывших заброшенных заводов, каковых в Одессе десятки (слава Украине!)? Правильно — нечто военное, будь то склады с дронами, боеприпасами и прочая помощь от «западных партнеров».

И так теперь каждую ночь — от трех до четырех часов мясорубки, которая в каждой части большого города ощущается как «прямо над головой». Вот норовят «козачэньки» сбить все, что летит по небу, над очередным домом, стараются, и успешно.

Об эпохальном приезде Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 6 марта, что привело к ракетному удару РФ всего-то в 150-ти метрах от главклоуна, и говорить нечего — вструсило весь город; пять трупов, пять раненых.

Единственное, что к версиям по прилету добавилась и т. н. греческая. Ведь больше половины судоходных компаний, экспортирующих украинское зерно, а также зерноперерабатывающих, принадлежат именно грекам (не секрет, что Украина давно распродана). Как не вспомнить и летний прилет в район именно греческого консульства? И тут еще Зеленский с таким «крупнокалиберным» греком встречается. Случайность? Или все же еще и намек на бесперспективность «зернового коридора» — нужен ли он такой, геморройный, западным-то партнерам? А как они призадумаются…

Вон как этот Кириакос сразу же испугался:

«Мы услышали звук сирен и взрывы, которые очень близко от нас произошли. Мы не успели пойти в какое-то защищенное место и поэтому это очень впечатляющий опыт. Мы понимаем, что эта война как будто касается каждого. Это большая разница читать о войне в газетах и слышать это собственными ушами».

А осознавать, что каждый подобный визит и бесконечная помощь «эльфам» оставляет за собой трупы мирняка, нет — не страшно?

Да, не страшно. Вон как официальный представитель военной администрации «сострил» — не такие ему, мол, люди, на взрывы реагирующие. Еще и спасибо за эти взрывы и эти смерти убийцам надо сказать…

Уж поистине, нет в мире такого (недо)государства, которое еще и шутками-прибаутками на смерти бы своих граждан реагировало. При горячайшем участии «цивилизованного мира».