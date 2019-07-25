25.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия
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«Как в Европе»: Малый бизнес, пострадавший от наводнения, освободят от налогов

Предприниматели из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области будут освобождены от налогов за 2019-й год, а также получат земельные участки по льготной цене, если захотят перенести свои предприятия в другое место.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам встречи губернатора Сергея Левченко и главы МинЖКХ Владимиром Якушевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, также предприниматели получат льготные кредиты под 1-2% годовых на восстановление бизнеса.

Решение иркутского правительства, по словам политолога Константина Калачева – это европейская практика поддержки бизнесменов. Но и предприниматели должны более активно страховать свое имущество.

«Всего примерно 4-5% предпринимателей страховали свое имущество и товар. Поэтому для восстановления деятельности малых и средних предприятий теперь им нужна помощь со стороны государства. То ли не верит малый и средний бизнес в страхование, то ли считает эти издержки непосильной ношей. А может, это что-то другое.

В любом случае по итогам встречи губернатора Сергея Левченко с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым все предприниматели, деятельность которых велась в зоне затопления, будут освобождены от региональных и муниципальных налогов за 2019 год.

Предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес в другое место, смогут по льготной цене получить земельные участки. Корпорация развития Иркутской области, региональный гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства договорились с Министерством экономического развития РФ, что Фонд развития моногородов будет выдавать кредиты под 1-2% годовых тем людям, которые захотят восстановить свой бизнес. Прямо как в Европе.

Но имущество все-таки лучше страховать. И не только предпринимателям», – заявил Калачев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

Пострадавшие от наводнения в Тулуне дети отправлены на отдых и оздоровление.

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