12.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия
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Наводнение в Иркутской области: Одни помогают пострадавшим, другие – хотят заработать

Более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.  А вот некоторые представители крупного бизнеса, напротив, спешат получить выгоду в условиях людского горя.

Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

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«Областное правительство уже выплатило по 100 тысяч рублей более 10 тысячам пострадавших в качестве компенсации за утерянное имущество, а самое главное, что всем утратившим кров за счёт области будут куплены новые квартиры или построены дома», – сообщает издание.

Перед губернатором Иркутской области Сергеем Левченко стоит задача – до середины сентября, когда в регионе начинаются первые заморозки, необходимо построить фактически небольшой город на 10 тысяч домов. Самостоятельно сделать это властям не под силу – необходима поддержка федерального центра и бизнеса. Коммерсанты помогать не торопятся, поэтому здесь многое зависит от предстоящего визита президента Владимира Путина.

«Вероятно, эту проблему и будет решать Путин в свой следующий ближайший приезд в пострадавшие районы. Ведь принцип «ручку верни» в отношении представителей крупного бизнеса работает только в руках президента страны. Никого больше этот самый бизнес не слушает», – отмечается в публикации.

Издание напоминает историю с российскими авиакомпаниями, отказавшимися помогать в перевозке детей из пострадавших семей в Крым. Губернатор Левченко сумел о безвозмездном отдыхе детей в одном из санаториев полуострова: «Суть состояла в том, что авиакомпания круто заломила цены на чартерную перевозку 176 детей из пострадавших районов на бесплатный отдых в санаторий в Крыму, о котором удалось договориться губернатору с руководством одного из крупнейших банков страны. Чем руководствовался её топ-менеджмент, желая явно заработать на пострадавших детях?».

Впрочем, есть и пример социальной ответственности бизнеса. Некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что противники губернатора-коммуниста Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.

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