Пострадавшие от наводнения в Тулуне дети поехали на отдых и оздоровление

16.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Более полутора тысяч детей из пострадавшей от сильнейшего наводнения Иркутской области отправились в детские лагеря на отдых и оздоровление.

Об этом сообщает областная пресс-служба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне 270 детей из Тулуна, Нижнеудинского и Чунского районов отправились во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Океан» и санаторий «Пикет» Ставропольского края. 150 человек выехали на отдых в детский лагерь «Осташево» Московской области. Сегодня 228 человек выехали в уже указанный «Орленок» и пансионат «Звездный» в Самарской области.

По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, сегодня пострадавшим от наводнения числится 5791 ребёнок, родители более трех тысяч детей подали заявления на отдых и оздоровление. Предложения по приему пострадавших в адрес областного правительства направили Московская, Самарская, Тульская, Новосибирская, Кемеровская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, а также Монголия.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

А вот некоторые представители крупного бизнеса, напротив, спешат получить выгоду в условиях людского горя. Так, некоторые авиакомпании завысили стоимость билетов для детей, которых необходимо доставить в места отдыха. При этом, некоторые сибирские предприниматели добровольно отправляют в пострадавшие от наводнения районы необходимую помощь: металлоконструкции, обогреватели, продукты, одежду.

В то же время, противники губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко накануне выборов пытаются сыграть на чрезвычайной ситуации, применяя грязные приемы.