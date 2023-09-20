Визовая афера в Польше: скандальный след украинцев

В Польше вот уже несколько недель нарастает скандал вокруг незаконной выдачи долгосрочных виз мигрантам из Азии и Африки, каждый день СМИ публикуют новые подробности по этому поводу.

Однако даже по оценкам польской оппозиции, азиаты и африканцы за несколько лет получили 350 тысяч таких виз, тогда как украинцы только в 2022 году – более полумиллиона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале сентября отправили в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который также является депутатом Сейма от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС). Политик, кроме всего прочего, с 2018 года отвечал за консульские вопросы и выдачу польских виз во всём мире, – в том числе гастарбайтерам.

Перед этим в здании МИД Польши появилась группа агентов Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Они допросили руководство консульского департамента министерства (начальника и заместителя), а также генерального директора МИД.

По данным польского оппозиционного издания Gazeta Wyborcza, спецслужба раскрыла в МИД коррупционную схему, в которой предположительно замешан Вавжик. Он отправлял в консульства Польши в Азии и Африке – от Стамбула через Эр-Рияд, Исламабад, Мумбаи, Нью-Дели, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Манилу и Тайбэй до Абуджи и Дар-эс-Салама, – письма с десятками и сотнями имен людей, который хследовало принять вне очереди и выдать долгосрочные визы.

Петр Вавжик.

Одной из проблем уволенного замминистра стала деятельность его бывшего помощника в парламентском офисе Вавжика, а заодно и родственника, – Якуба Осайды, который с весны этого года занимает должность директора бюро заграничной службы МИД (ранее был заместителем директора). Это бюро управляет всем дипломатическим корпусом Польши за границей, оценивает работу дипломатов, предлагает их повышение или понижение и т.п.

Газета отметила, что Осайда был инициатором создания в Лодзи Центра визовых решений МИД, благодаря которому планировалось привезти в Польшу до 400 тысяч рабочих из Бангладеш, Ирана, Пакистана, Узбекистана и т.п.

Для понимания: в 2022 году в Польше выдали более 365,5 тысяч разрешений на работу для иностранцев, из которых лишь 136 тысяч пришлось на выходцев из мусульманских стран, в основном из Средней Азии. Кстати, хотя Осайде и ещё семи сотрудникам МИД (Вавжика среди них нет) выдвинуты различные обвинения, пока арестован лишь один чиновник низкого ранга.

При этом именно Вавжик был автором проекта распоряжения о расширении до 20 списка стран (среди них была и Украина), граждане которых могли получить рабочие визы в Польшу, и решения об этом должны были принимать чиновники МИД в уже созданном центре. Но в начале июля 2023 года скандальный проект был отозван.

Пресс-секретарь ПиС Рафал Бохенек тогда подчеркнул, что «не было политического согласия» на облегчение визового режима для мигрантов, а сам проект Вавжика назвал «ошибочной бюрократической инициативой». Ныне же ЦАБ заинтересовалось договором аренды помещения для Центра визовых решений в Лодзи, и убытками, которые в результате может понести государственная казна Польши.

Позже не только оппозиционные, но и близкие к властям СМИ сообщили, что дело об увольнении замглавы МИД Петра Вавжика связано с «интенсивным расследованием» ЦАБ, и речь идёт о коррупционной системе выдачи польских виз. По данным издания, Вавжик, курировавший консульские отделы, будто бы давил на них, требуя увеличить количество выдаваемых рабочих виз под тем предлогом, что «польскому бизнесу нужно больше людей для работы».

Причём замминистра якобы был материально заинтересован в том, чтобы виз выдавалось как можно больше. Оказалось, что только за место в очереди к фирме-посреднику для подачи документов на польскую визу приходилось платить до 4-5 тысяч евро. Примечательно, что власти Польши фактически вынуждены были начать расследование под давлением коллег из других стран ЕС, а также США – ведь именно туда пытались попасть азиаты и африканцы, получившие долгосрочные польские визы.

Самой поразительной является история так называемых «кинематографистов Вавжика» – индийцев, которые выдавали себя за съёмочную группу Болливуда. Одна из таких групп приехала в Польшу, получив визы по протекции замминистра, а потом оказалась в Мексике, откуда попыталась попасть в США. Именно американские спецслужбы предупредили польские власти о канале нелегальной иммиграции, созданном людьми Вавжика.

Польские власти говорят о «единичных нарушениях» в процессе выдачи долгосрочных виз консульствами Польши в странах Азии и Африки. Дело в том, что «визовая афера», как окрестили её СМИ, за месяц до парламентских выборов является болезненным ударом для правящей партии «Право и Справедливость». Ведь она последовательно позиционировала себя как политическая сила, выступающая против иммигрантов из стран, не входящих в ЕС (за исключением Украины).

Более того, ПиС даже добилась проведения одновременно с выборами ещё и референдума, один из вопросов которого гласит: «Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?»

А тут вдруг оказалось, что приезду мигрантов в Польшу, причём в куда больших масштабах, содействует вполне национальная бюрократия. Более того, в отличие от находящихся в оппозиции леволибералов, которые поддерживают миграцию по идеологическим причинам, чиновники от ПиС делают то же самое из-за меркантильных интересов.

В свою очередь, в оппозиционной «Гражданской коалиции» обвиняют власти в незаконной выдаче 350 тысяч долгосрочных польских виз гражданам азиатских и африканских стран на протяжении нескольких последних лет. По оценкам польских экспертов, это явное преувеличение, но главная проблема лежит в совсем иной плоскости.

По данным Евростата, в 2022 году Польша выдала более 700 тысяч разрешений на первое пребывание в ЕС, так называемый «первый вид на жительство». Это самый высокий показатель во всем Евросоюзе: следующие места заняли Германия с 540 тысячами разрешений и Испания с 450 тысячами.

При этом более полумиллиона польских разрешений получили граждане Украины – ведь далеко не все из них пребывают в Польше в статусе «временной защиты», который в любой момент может быть отменён решением Еврокомиссии.

И вот о последнем факте подавляющее большинство польских СМИ просто не упоминают. Объяснение этому очень простое: экономика Польши, которая с 2014 года растёт в основном за счёт дешёвой рабочей силы с Украины, и далее в ней нуждается. Более того, в конце августа 2023 года, за несколько недель до начала «визовой аферы», Союз предпринимателей и работодателей Польши забил тревогу в связи с тем, что украинцы начали покидать их страну и перебираться в Германию.

По мнению председателя Трудового форума этого Союза Шимона Витковского, Польше потребуется как минимум два миллиона гастарбайтеров в ближайшее десятилетие. Намёк в заявлении польских работодателей был более чем очевиден: лучше пусть это будут украинцы, которые куда проще ассимилируются на берегах Вислы, чем выходцы из Азии и Африки.