«Калаши» у минздрава: Граждане протестуют против врача, отказавшегося оперировать русскую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Кишиневе группа гражданских активистов прибыла к зданию Министерства здравоохранения, чтобы выразить возмущение словами врача Республиканской клинической больницы Эдуарда Чернолева, который, как ранее писал «ПолитНавигатор», заявил пациентке, что, когда слышит русскую речь, готов взять в руки автомат Калашникова и расстрелять человека, не выучившего румынский язык.

Врач, дававший клятву Гиппократа, заявил, что русские для него «враги», и он их не оперирует. Позднее он неуклюже попытался оправдаться, объясняя, что это якобы была шутка с целью снять у пациентки предоперационный стресс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Протестующие во главе с лидером движения «Гайдуки» Адрианом Доментюком установили макеты автомата Калашникова у входа в минздрав. Они пытались подать петицию, но их не пропустили внутрь здания. Сотрудница заперла перед ними дверь, а на просьбы людей открыть дверь лишь саркастически улыбнулась, пишет портал Stiri.md.

Власти страны пытаются всеми силами замять разрастающийся скандал и переключить внимание общественности на другие темы, в частности, на крышу здания российского посольства, где расположены спутниковые антенны, с помощью которых якобы сотрудники дипмиссии, связанные со спецслужбами, якобы занимались слежкой за государственными объектами.

Однако общественный пожар, вспыхнувший после того как видео с врачом-русофобом стало достоянием широкой публики, потушить будет непросто. Как свидетельствует пример Украины, духов гражданской ненависти, выпущенных на волю, загнать назад крайне проблематично.