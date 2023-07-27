«Калаши» у минздрава: Граждане протестуют против врача, отказавшегося оперировать русскую

Алексей Логофет.  
27.07.2023 23:34
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 255
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Русофобия


В Кишиневе группа гражданских активистов прибыла к зданию Министерства здравоохранения, чтобы выразить возмущение словами врача Республиканской клинической больницы Эдуарда Чернолева, который, как ранее писал «ПолитНавигатор», заявил пациентке, что, когда слышит русскую речь, готов взять в руки автомат Калашникова и расстрелять человека, не выучившего румынский язык.

Врач, дававший клятву Гиппократа, заявил, что русские для него «враги», и он их не оперирует. Позднее он неуклюже попытался оправдаться, объясняя, что это якобы была шутка с целью снять у пациентки предоперационный стресс.

В Кишиневе группа гражданских активистов прибыла к зданию Министерства здравоохранения, чтобы выразить возмущение словами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Протестующие во главе с лидером движения «Гайдуки» Адрианом Доментюком установили макеты автомата Калашникова у входа в минздрав. Они пытались подать петицию, но их не пропустили внутрь здания. Сотрудница заперла перед ними дверь, а на просьбы людей открыть дверь лишь саркастически улыбнулась, пишет портал Stiri.md.

Власти страны пытаются всеми силами замять разрастающийся скандал и переключить внимание общественности на другие темы, в частности, на крышу здания российского посольства, где расположены спутниковые антенны, с помощью которых якобы сотрудники дипмиссии, связанные со спецслужбами, якобы занимались слежкой за государственными объектами.

Однако общественный пожар, вспыхнувший после того как видео с врачом-русофобом стало достоянием широкой публики, потушить будет непросто. Как свидетельствует пример Украины, духов гражданской ненависти, выпущенных на волю, загнать назад крайне проблематично.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть