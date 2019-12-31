Карасев: Киев больше не сможет называть РФ «агрессором» и восхвалять Майдан

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

После подписания контракта с «Газпромом» на поставки российского газа, Украина не сможет обвинять РФ в агрессии.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямые поставки [газа из России на Украину] почему всех пугают? Потому что это выгодно с экономической, но не выгодно с политической точки зрения, потому что это возвращает ситуацию на 2013 год. Ведь напрямую мы у агрессора не покупаем. А если мы покупаем напрямую у «Газпрома» – это уже не агрессор. Это ведёт к нормализации отношений с Россией, разрядке напряженности или перехода от конфронтации к какому-то более-менее варианту», – отметил эксперт.

По мнению Вадима Карасёва, подобные политические мифы играют в политике чрезвычайно большую роль. Так, после освобождения пятерых «беркутовцев», миф о «Революции достоинства» был разрушен, и теперь Киев больше не сможет восхвалять майдан.

«Уголь идёт, ТВЭЛы идут, а газ – это серьёзно, потому что это геополитическое оружие Путина – трубопроводы, и так далее. Это фетиш, но в политике фетиши играют очень большую роль.

Это как «Беркут». Тут уже не людей рассматривают, а вот фетиш: «Беркут», Майдан. Это серьёзные вещи, потому что они касаются фундаментальных вещей – идеологии, идеи, легитимности. Майдан – это идеология. И если мы отпускаем «Беркут» – значит, эта идеология рушится. Значит, Майдан был не «революцией достоинства», а переворотом, а это уже бьёт по политическим силам, которые свою идеологию основывают на идеологии Майдана, на «революции достоинства»», – резюмировал политолог.