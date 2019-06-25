Карасев похвалил Зеленского за неоказание помощи трясущейся Меркель

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин якобы повёл себя правильно, когда не помог федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой стало плохо во время торжественной церемонии.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, он повёл себя по-человечески очень правильно, когда канцлер Германии почувствовала себя не очень хорошо. Он выдержал это всё абсолютно безупречно. Потому что, если бы от бросился помогать, и только подчеркнул бы его слабость, она бы этого не приняла. А она это оценила на человеческом уровне», – сказал эксперт.

Напомним, ранее экс-спикер МИД Украины Олег Волошин заявлял, что Владимир Зеленский в своём зарубежном турне разочаровал президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Ангелу Меркель.