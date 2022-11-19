Карасев признал, что «калибровки» ставят под сомнение целесообразность продвижения ВСУ

Эвакуировав население накануне выхода из Херсона, ВС РФ фактически превратили данные позиции в абсолютно незащищённые мирным населением зоны.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны надо сделать всё, чтобы нас не принуждали к капитуляции. Во-вторых, надо сделать всё, чтобы освободить территории. А, в-третьих, то, что правильно президент сказал – территории не самоцель, а будут ли люди на этой территории. И что русские показывают? Смотрите, вы освобождаете территории, например, берёте Херсон, но ваша территория, ваша инфраструктура незащищена, потому что мы можем лупить безнаказанно по логистическим узлам, по трансформаторам, по электростанциям, а сегодня по активам Укргазадобычи. Вот, в чём проблема. Мы можем забирать территории, но остальная вся территория остаётся незащищённой.

«Это многомерная война, я вспоминаю, как писали с 14-го года о многомерных войнах, что война не только на поле боя, война – это ещё и тыл, и экономика ваша, и воздух ваш. Почему мы с самого начала говорили – дайте нам бесполётную зону? Потому что это касается неба. Нам дали ПВО, мы используем старое ПВО, но его недостаточно.

В чём парадоксальный драматизм? Что мы освобождаем территории, но остальные территории остаются вне безопасности. Тут нет войны, публичной войны, но зато есть всегда опасность прилёта, кто-то гибнет, опасность потери управляемости, опасность отключения света и так далее. Страдает бизнес, страдает работа, потому что отключается свет, и всё. И вообще, как люди сидят и по 10-12 часов в спальных районах без света. Это попытка в средние века нас туда [отправить].

Это к тому, что мы увлекаемся слишком. Это правильно, что мы славим ВСУ и славные победы. Но, давайте без триумфализма излишнего! Надо видеть и другую сторону. Это не те войны, которые были раньше. Сегодня другая война, потому что высокоточное оружие даёт возможность лететь ракете (какую-то сбили, но какая-то же долетела) даёт возможность, чтобы вся освобождённая территория не почувствует безопасности. Вы не будете контролировать эту территорию, и люди с этой территории будут уезжать. То, что президент сказал, что главное это люди, что если территория останется без людей, то она быстрее достанется врагу», – заявил Карасёв.