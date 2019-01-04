Карасев признал, что надеется на «хитрый план Путина»

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Рано или поздно Донбассу придется вернуться в состав Украины, потому что так хочет российское руководство.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«5 лет и никакого присоединения к России нет. Но с другой стороны, они пока не знают, на каких условиях их готовы принять в Украине. С одной стороны, есть Минские соглашения. Но не слышали ли они заявления многих спикеров украинской власти и политики, которые говорили о люстрации, ограничении избирательных прав и так далее? Они хотят возвращения на достойных условиях, но это возвращение будет…

Многие из тех, у кого кровь на руках, если начнется процесс возвращения в Украину, а он начнется, просто поедут в Россию. России тоже придется как-то решать этот вопрос, им важно снова отдать эти территории в Украину – это позиция России, они не хотят эту территорию.

Сколько было давления российских радикалов в Госдуме и вне Госдумы, чтобы эти территории признали независимыми республиками, чтобы их присоединили к Российской Федерации. Но Путин на это не идет. Почему? Потому что ему не нужна военная победа над Украиной, ему нужна геополитическая победа над Западом. Геополитическая победа будет заключаться в том, чтобы вернуться к статусу-кво 2014 года и чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и ЕС, это для него будет главным. Поэтому задание – не взять эти территории», – считает Карасев.

Напомним, ранее Вадима Карасева назвали в прямом телеэфире «наглым, безграмотным клоуном».