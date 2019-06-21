Карасев советует Зеленскому не радоваться раньше времени

21.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вчерашнее решение Конституционного суда, признавшего законным указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах, не повлияет на рейтинги «Слуга народа».

Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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«Я бы сказал, что решение КС сохраняет позиции Зеленского, но не думаю, что от этого рейтинги «Слуги народа» резко пойдут вверхПоддержка Зеленского зависит от эмоциональной включенности людей. Да, роспуск был законным, итоги выборов уже нельзя будет оспорить. Но главный вопрос – а что потом, после этих выборов, что будет осенью? Что будут делать все те случайные люди, которые зайдут в Раду. Какими будут решения по Донбассу, взаимоотношениям с Россией и Западом. Что будет с блокадой, восстановлением территорий», – сказал политолог.

«Сейчас да, есть накатанные рельсы Порошенко, они стали на них и едут, а какие они рельсы будут прокладывать, они еще не решили. Поэтому Зеленскому нужно не радоваться решению Конституционного суда по своему указу, а думать, что делать дальше», – подчеркнул Карасев.

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