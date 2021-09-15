Карасев: «Только теперь мы поняли, что Путин сорвал маску лицемерия с Запада»

15.09.2021 16:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство только сейчас начало осознавать, что «западная мечта» является всего лишь мифом – иностранные «партнёры» Киева на деле оказываются ещё более коррумпированными, беспринципными и циничными, чем постсоветские страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше было всё понятно – вы посткоммунистические страны, вы отсталые, вы заблудились, вы оказались не на той стороне истории. Иного не дано, мы должны выйти на столбовую дорогу цивилизации. Подразумевалось, западной цивилизации – жить, как в Европе, жить, как на Западе, быть успешными, сильными, прозрачными, не коррумпированными, честными, играть по правилам, жить по правилам. А этого уже нет», – сказал Карасев.

«Знаете, кто первым начал говорить об этом? Путин в мюнхенской речи 2007 года. Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада – что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина только сейчас начала понимать то, что говорил президент России 14 лет назад.

«Фактически да, мы говорим – Россия агрессор, Путин враг, но мы фактически сегодня говорим тем же языком, что и Путин на мюнхенской речи. А потом Россия начала, она же первая. Путин сказал – мы у вас хотели учиться, мы хотели перенять у вас опыты, шли вам навстречу, на уступки, а вы делаете расширение НАТО на Восток, вы подрываете нашу безопасность, вы запускаете разных иноагентов, которые подрывают нашу внутреннюю стабильность.

И проходит 15 лет, и наш дискурс заключается в том же – вы такие же коррумпированные, вы нас бросили, вы не хотите выполнять обязательства, вы продажные, потому что продались с потрохами «Газпрому», какой же вы моральный учитель, вы не учитель», – резюмировал Карасев.

Напомним, ранее в Киеве признались, что подписание меморандума между Westinghouse и «Энергоатомом» во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США может означать, что в обозримом будущем Westinghouse получит контроль над украинскими атомными электростанциями.