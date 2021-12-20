Карасёв: Украину в 2022 году ждут досрочные парламентские выборы

20.12.2021  19:27 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Выборы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Попытка президента Владимира Зеленского монополизировать власть на Украине привела к разрушению лояльного ему монобольшинства в парламенте, что может закончиться досрочными выборами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка президента Владимира Зеленского монополизировать власть на Украине привела к разрушению лояльного ему монобольшинства...

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«На Украине происходит вычищение нелояльных политиков в русле монополизации власти. К примеру, должны быть убраны нелояльные олигархи, а лояльные остаться. Это популистская, а не демократическая деолигархизация. Авакова и Разумкова уволили, на очереди непослушные мэры, или мэры, которых рассматривают в качестве конкурентов.

Что характерно, президент, монополизируя власть, утратил монобольшинство в Верховной раде Украины, а по-другому не может быть, и на данный момент оно существует благодаря голосам двух групп, которых никто не избирал в Верховную раду: «Доверие» и «За будущее», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что большинство фракции Зеленского в парламенте осталось только юридически, и в 2022 году пройдут досрочные выборы в Верховную раду.

«Для видимого большинства в парламенте привлекаются две олигархические группы, за которыми стоят лояльные олигархи. Из-за того, что монобольшинство осталось только де-юре, прозвучала идея досрочных парламентских выборов, реализация которых переносится на 2022 год», – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что большинство граждан Украины (67%) считают, что страна развивается в неправильном направлении, и 61% украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

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