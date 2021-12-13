«Слуги» впервые скатились на вторую строчку электорального рейтинга – комментарии экспертов

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Новости Украины

Впервые за время своего существования правящая партия Верховной рады Украины «Слуга народа», именуемая «монобольшинством», уступила первое место в электоральном рейтинге.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Час назад Киевский международный институт социологии опубликовал свежие исследования – впервые партия «Слуга народа» опустилась на второе место в парламентском рейтинге. Партия «Европейская солидарность» нарастила 3 процента, а у партии «Слуга народа» рейтинг упал на 0,6 процентов, и теперь формально «Европейская солидарность» заняла первое место, а на третьем партия «Батькивщина», – сказал Матвиенко.

Экономист Александр Дудчак прокомментировал «ПолитНавигатору» результаты данного соцопроса.

«В соревнованиях сортов дерьма на первое место снова выходит партия Порошенко. Не удивительно – если соревнуются политсилы, между которыми найти не то, что десяти, а и трех отличий, невозможно. Социология в нынешней Украине – это, конечно, не древнейшая профессия, а новейшая – порождение «революции гыдности», но еще более продажная. Порядочные социологи есть в стране, но им так же, как и оппозиционным СМИ, оппозиционным политическим силам и политикам, невозможно получить доступ к эфирам, донести свое мнение до населения. Чего стоят эти опросы, если из всего спектра политических сил остались только оттенки коричневого, и никаким образом не будут включены в опросы представители партий левого толка, представители тех сил, которые выступают за нормальные, добрососедские отношения с Россией. А таких суммарно до майдана было намного больше половины жителей Украины», – заявил эксперт.

По его словам, без участия настоящих оппозиционных сил, все эти опросы не стоят ничего.

«Какие могли бы быть результаты соцопросов в Киеве, например, летом 1942 года? Примерно такие же. Но для нынешней диктатуры времена не лучшие – результат «исследования» говорит о том, что уже и на их фоне диктатура Порошенко воспринимается как диктатура лучше нынешней, или о том, что Зеленский, при всей возможности подтасовок, не может использовать даже их. «Оба варианта хуже» – говорил товарищ Сталин», – добавил Дудчак.

В свою очередь, донецкий историк, эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский отметил, что падение рейтинга «слуг народа» абсолютно закономерно.

«Пора понимать что Зеленский, как и весь окружающий его политический проект – это продукт виртуализации политического пространства. В прежние времена было невозможно, чтобы не имеющий никакого политического опыта и команды комедиант буквально ворвался в президентскую кампанию и с разгромным счётом победил в разы более маститых конкурентов с весьма солидным ресурсом. А после инаугурации объявил парламентские выборы, в которых его партия, существовавшая исключительно в сети Интернет, и никакими более осязаемыми активами не обладавшая, прошла с баснословным для страны рейтингом. То есть, по сути дела, люди голосовали не за Зеленского, а за некий экранный образ, созданный им в комедийном сериале «Слуга народа», – сказал Дмитриевский «ПолитНавигатору». «Тем не менее, виртуальная реальность не может навечно превратиться в реальную виртуальность. Ибо сколько ни возводи воздушные замки – жилых домов, административных зданий и промышленных сооружений они не заменят. Это к тому, что – сколько ни корми народ баснями про честного и принципиального политика, его работа будет оцениваться по вполне осязаемым параметрам. Вот поэтому и берут реванш силы, обладающие определёнными осязаемыми активами», – объяснил эксперт.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко также пришёл к выводу, что Зеленский сделал всё, чтобы украинский народ отвернулся от него.

«Зеленский обещал, что Порошенко посадит, но, я думаю, что если дальше так будет происходить, то, наверное, быстрее всего Порошенко Зеленского посадит в тюрьму. Это – раз. Второе, катастрофические для «слуг народа» рейтинговые показатели – это результат вранья Зеленского. Народ не прощает тех, кто его обманывает. А также привела к таким плачевным итогам его антироссийская риторика. Думаю, что у него рейтинг будет ещё дальше падать, и он упадёт ниже плинтуса. Плюс, неэффективная команда у него, Кабинет министров отвратительный – одни самокатчики, обезьянки лысые катаются, а страной не занимаются», – прокомментировал «ПолитНавигатору» Журавко.

Кроме того, по его словам, не в пользу рейтинга сыграло и заигрывание президента Зеленского с националистами.

«Ему даже в Офисе его же друзья говорили, что националисты ему не добавят, а наоборот – ухудшат его состояние. Это заигрывание с нацистами, это не его электорат. А он, пытаясь им угодить, начал глумиться над историей, скакать по костям великих людей, великого народа – победителя в Великой Отечественной войне. Вот и всё. Вот он получает то, что он хотел», – заключил экс-депутат.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» стремительно теряют былую поддержку в обществе.

Кроме того, отмечалось, что большинство украинцев не доверяют киевской власти и той информации, которую руководство сообщает о ситуации в стране.