Контролирующие южный фланг боевики не будут выполнять приказы Зеленского

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Пока рано называть прорывными инициативы относительно урегулирования конфликта в Донбассе, высказанные вновь назначенным представителем Украины на переговорах в Минске, экс-президентом Леонидом Кучмой.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Пока преждевременно называть инициативы Кучмы прорывными, однако, они станут таковыми, если их удастся реализовать. На данный момент второй президент Украины сделал очень адекватное предложение, в котором заинтересованы все стороны конфликта. В перспективе договоренности о снятии блокады и запрете ответных обстрелов станут мощным толчком для прекращении противостояния на Донбассе», – сказал эксперт.

При этом он с сожалением заметил, что если анализировать ситуацию в комплексе, то проблем на пути реализации этих инициатив гораздо больше, чем возможностей.

«Представители «Национального корпуса» и полка «Азов» сообщили, что не будут выполнять приказы Зеленского, если посчитают их вредными для Украины. Между тем, эти люди контролируют фронт на юге Донбасса», – обратил внимание Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший главарь неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому судьбой предшественника за попытку реализовать мирный план в Донбассе.