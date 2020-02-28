Карл Бильдт поддержал проект РФ и призвал оказать сопротивление США

28.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Решение Вашингтона ввести санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2» – это иностранное вмешательство в суверенные дела Евросоюза.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил экс-премьер и глава МИДа Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

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«В Европе довольно много политиков, которые скептически относятся к проекту. Но это не значит, что следует вводить ограничительные меры, мы в Швеции не считаем, что санкции США против «Северного потока-2» оправданны. Мы можем назвать это вмешательством, да это так и есть», – сказал шведский политик.

По его словам, европейцам следует не вестись на подобные американские угрозы проектам ЕС и оказать сопротивление давлению извне. При этом «Северный поток-2» Бильдт назвал стратегически важным проектом, на который и Европа, и Россия потратили свыше 20 миллиардов долларов.

«Самого Карла Бильдта сложно заподозрить в симпатиях к Москве — будучи лидером шведских правых, политик занимал максимально жесткую позицию в отношении России, – уточняет издание. – В 2006–2014 годах, когда Бильдт занимал пост главы МИДа королевства, он предлагал использовать военные средства для сдерживания России».

Напомним, что в конце прошлого года в своем оборонном бюджете США заложили возможность введения санкций против участников строительства газопроводов «Северный поток- 2» и «Турецкий поток». Американские власти потребовали компаний в течение месяца свернуть свои работы в проектах. Вскоре швейцарская Allseas, от которой в строительстве «Северного потока-2» участвовали два судна, вывела свои корабли из Балтийского моря. В итоге строительство проекта остановилось. Россия обещает достроить газопровод самостоятельно.

«К чести европейцев, надо признать: кроме швейцарской компании-трубоукладчика Allseas, из СП-2 пока не вышла ни одна европейская компания, – обращают внимание «Известия». – Финансирование проекта осуществляют фирмы из Германии, Австрии, Нидерландов и Франции: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Учредителем выступает ПАО «Газпром».

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