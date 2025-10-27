Каспаров злится на евробюрократов: «Не могут конфисковать деньги у русских!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дискуссии жадных и трусливых евроглобалистов о полной конфискации замороженных активов РФ могут растянуться ещё на год.

Об этом заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не могут конфисковать деньги! Не получается! Причём, понятно, почему Бельгия. В Бельгии основные деньги, но они-то ещё в других странах есть. Все говорят только про одну страну, да, там 190 млрд. Но есть и Германия… Как-то это пока отыграли назад. И требуют, чтобы Бельгия согласилась предоставить эти деньги в качестве гарантии под кредит в 140 млрд. Логично, премьер Бельгии говорит, у нас тут бизнес, всякие китайцы, саудовцы – а если будут иски, готова Европа их разделить? Нет, Европа не готова! А почему я крайний, проценты мы вам выдаём. Кстати, важно отметить, что проценты-то бельгийские. То есть, Бельгия честно отдаёт эти проценты в общий котёл, какие-то миллиарды. А остальные как-то себя ведут: мы сейчас евробонды выпустим под ваши гарантии – давайте честно поделим риски! Нет, никто не готов делить риски!», – возмущался иноагент.