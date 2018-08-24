«Кастрюлеголовые твари и убийцы детей» – Монтян поздравила сепаратистов с «независимостью»

24.08.2018, Киев, Максим Карпенко

24 августа – не день независимости Украины, а очередная годовщина совершившегося акта сепаратизма, когда одни советские граждане решили, что не хотят жить в одном государстве с другими советскими гражданами.

Об этом в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила известная киевская правозащитница Татьяна Монтян.

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По ее словам, парадокс заключается в том, что теперь в сепаратистской Украине сепаратистами считаются те, кто в 2014 году не захотел жить по правилам националистов и отделился. За это, отмечает Монтян, бывшие советские сепаратисты бомбят мирные города и убивают детей.

«Вот мы и дожили до очередного 24 августа, так называемого дня независимости Украины, а на самом деле дня удавшегося, успешного сепаратизма, отделения от Советского Союза. И в результате этого сепаратизма Украина и получила на некоторое время, на пару десятков лет, свою независимость, распорядиться которой как следует так и не смогла по объективным и субъективным причинам”, – говорит юрист.

Она отмечает, что самое забавное в этой ситуации то, что “майдаунные кастрюли, которые собираются праздновать день независимости всякими парадами, флагами четырехкилометровой длины и прочим”, просто замыливают глаза, отвлекая от того факта, что Украина лишь “банальная заокеанская колония Соединенных Штатов”.

При этом, указывает правозащитница, украинские сепаратисты пламенно ненавидят других сепаратистов из Донецка, Луганска и Крыма.

“Потому что когда это свой сепаратизм, то это прекрасно, это независимость, это радость-то какая. А когда это чужой сепаратизм, то это ух как плохо. Когда вы не хотите жить в Советском Союзе, то это борьба за независимость. А когда с вами, ублюдочными кастрюлеголовыми тварями, рагулячими, ЗапУкровскими, не хотят жить люди, которых вы бомбите градами, чьих детей вы убиваете, то это так плохо, прямо покушение на все святые, на все устои.

Вот такое вот у нас двоемыслие, вот такой у нас праздник противоречивый. Ну а что тут можно сказать – какая независимость? Проскакали мы ее. Сделка о покупке Манхеттена у индейцев за 24 доллара считалась самой невыгодной в истории до тех пор, пока майдауны не продали Украину Госдепу за печеньки Нуланд», – заявила Монтян.

Ранее киевский экономист Виталий Скаршевский рассказал, что за 27 лет независимости бывшая УССР превратилась в колонию Запада с бедным и сокращающемся населением.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что накануне референдума о «независимости» Украины в 1991 году киевская верхушка обещала населению превратить бывшую советскую республику во «вторую Францию», однако по ВВП на душу населения и покупательной способности сегодняшняя Украина превратилась в аналог бедной африканской страны.