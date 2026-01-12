«Каждый бы надеялся, что уцелеет и вернётся», – Бортник предлагает завлекать «пушечное мясо» обещанием демобилизации через 3 года

Игорь Шкапа.  
12.01.2026 15:37
  (Мск) , Киев
Принудительная мобилизация без конкретного срока службы в итоге ведет Украину к поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

У него поинтересовались, существовала ли на Украине альтернатива мобилизационной бусификации.

«Существовала, но для этого нужно, во-первых, больше денег, а, во-вторых, изначально надо было запускать механизм, при котором мобилизация ограничена в сроке. То есть мобилизованный человек служит в армии, например, 3 года или даже 5 лет, потом он увольняется», – сказал политолог.

По его словам, ели бы изначально был такой механизм, то мобилизация проходила бы намного легче, а желающих было бы больше, а сопротивления меньше.

«Каждый бы надеялся, что я такой уникальный, уцелею и вернусь домой. Многие бы пошли, чтобы просто отслужить 3 года и потом уже дальше вести свою жизнь спокойно  без оглядки на бусики на улицах. Но изначально была запущена модель страха, которая не может быть эффективной в длительной перспективе. Все большие войны показывают, что длительно идущая мобилизация рано или поздно проваливается, особенно если ты не выигрываешь войну, и нет явной перспективы её завершения», – заявил Бортник.

