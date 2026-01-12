«Каждый бы надеялся, что уцелеет и вернётся», – Бортник предлагает завлекать «пушечное мясо» обещанием демобилизации через 3 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принудительная мобилизация без конкретного срока службы в итоге ведет Украину к поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

У него поинтересовались, существовала ли на Украине альтернатива мобилизационной бусификации.

«Существовала, но для этого нужно, во-первых, больше денег, а, во-вторых, изначально надо было запускать механизм, при котором мобилизация ограничена в сроке. То есть мобилизованный человек служит в армии, например, 3 года или даже 5 лет, потом он увольняется», – сказал политолог.

По его словам, ели бы изначально был такой механизм, то мобилизация проходила бы намного легче, а желающих было бы больше, а сопротивления меньше.