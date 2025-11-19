«Каждый сам себе кассир»: коррупция – это вся суть Украины – поляк Кульпа
На Украине на высшие должности не назначают людей, на которых нет компромата у силовиков.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Натальей Влащенко заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа.
«Украина является единственной страной на Земле, которой управлять без коррупции, компромата силовиков – невозможно, поскольку отсутствуют легальные рычаги управления. В любой другой стране правительство работает как один кулак. Все подчиняются премьер-министру, он легко может избавляться от любого министра, обращаясь к главе страны», – сказал Кульпа.
Он говорит, что Украине же для снятия министра нужно согласие парламента.
«Это значит, что юридически реально нет никакой разницы между премьер-министром и министрами. Это всё премьер-министры. Их заместители также назначаются решением Кабмина, каким-то общим голосованием, короче, не подчиняются данному министру», – говорит поляк.
По его словам, поэтому «очень легко давить, изнасиловать украинскую государственность», потому что она работает как супермаркет, в котором каждая касса сама по себе.
«То, кто хочет торговать, пожалуйста, касса 53, Одесская таможня, иди и торгуй чем хочешь. Получается так, чтобы координировать работу этого супермаркета, необходимы мафиозные методы, компромат и коррупция. Компромат нужен для того, чтобы в момент, если кассир не хочет слушаться, ему это предъявить и убрать. Поэтому со временем даже перестают назначать на должности людей, на которых нет компромата», – заключил Кульпа.
