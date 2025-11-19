Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине на высшие должности не назначают людей, на которых нет компромата у силовиков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Натальей Влащенко заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа.

«Украина является единственной страной на Земле, которой управлять без коррупции, компромата силовиков – невозможно, поскольку отсутствуют легальные рычаги управления. В любой другой стране правительство работает как один кулак. Все подчиняются премьер-министру, он легко может избавляться от любого министра, обращаясь к главе страны», – сказал Кульпа.

Он говорит, что Украине же для снятия министра нужно согласие парламента.

«Это значит, что юридически реально нет никакой разницы между премьер-министром и министрами. Это всё премьер-министры. Их заместители также назначаются решением Кабмина, каким-то общим голосованием, короче, не подчиняются данному министру», – говорит поляк.

По его словам, поэтому «очень легко давить, изнасиловать украинскую государственность», потому что она работает как супермаркет, в котором каждая касса сама по себе.