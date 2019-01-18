Казус Зеленского. Почему украинские танки заправляются российской соляркой?

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на заявления о войне с Россией, украинский бизнес продолжает работать в России, что подтвердил недавний скандал вокруг комика Владимира Зеленского, заявившего о своих президентских амбициях.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

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Сложившуюся ситуацию он назвал ненормальной, но вполне неудивительной.

«Кому война, а кому мать родна. Мне, например, интересно, почему пять лет украинские танки заправляются российской соляркой, которая транзитом шла долгое время через Белоруссию. Этого что, никто не видел? А кто получал на схемах еще до развала и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, кто стоит за тем, что большая часть ополченцев, почему-то, высылается из территории России на территорию Украины? А почему из года в год растет не только товарооборот из России в Украину, но и растут прямые инвестиции, в миллиардах исчисляемые, из России в Украину”, – интересуется Колесниченко.

Он говорит, что есть много такого рода вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Также он не видит ничего нового в появившийся информации, что Зеленский продолжает зарабатывать в РФ.

“Если Зеленский находится в санкционном списке, то, безусловно, в соответствии с российскими законами, никаких финансовых отношений быть с ним не может. Если его нет в санкционном списке, то здесь ничего нового – во главе угла только выгода и только прибыль, в которой заинтересованы все стороны. Точно также, как в Липецкой области работала кондитерская фабрика «Рошен», принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко», – заявил Колесниченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что с Владимиром Зеленским связаны несколько кинокомпаний, работающих на территории Российской Федерации. Одна из них даже получила субсидию от Министерства культуры РФ на съемки нового фильма.

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