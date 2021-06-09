Кедми объяснил, почему Израиль «закрывает глаза» на восточноевропейский нацизм

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Поскольку Иерусалим находится под контролем Вашингтона, израильским спецслужбам и политикам приходится закрывать глаза на контролируемые США проявления нацизма по всему миру.

Об этом в эфире интернет-канала «Блогер БН LIVE» заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу отношения к происходящему сегодня на Украине. А чем Украина лучше Прибалтики? Национальный герой Латвии Герберт Цукурс, его кто ликвидировал? Моссад. Мы его нашли и ликвидировали в Латинской Америке, за его преступления против израильского народа.

Сегодня из-за слишком высокой зависимости от США, мы закрываем глаза на возрождение и нацистские акции в Прибалтике, Украине, Польше и в других странах. Во-первых, считаясь с тем, а что скажут американцы. Во-вторых, те страны, несмотря на то, что поощряют возрождение нацизма и почитают бывших нацистских преступников, по отношению к Израилю, как к государству, проводят сверх лояльную политику, они святее Папы», – сказал Кедми.

Напомним, ранее в центре Киева прошло шествие в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина».

Также напомним, в Хорватии осужденный на десять лет за массовые похищения, пытки и казни сербов военный преступник Бранимир Главаш указом президента Хорватии Зорана Милановича получил назад все отобранные у него госнаграды.