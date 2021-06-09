09.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Запад, Израиль, нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Кедми объяснил, почему Израиль «закрывает глаза» на восточноевропейский нацизм

Новости УкраиныПоскольку Иерусалим находится под контролем Вашингтона, израильским спецслужбам и политикам приходится закрывать глаза на...

Поскольку Иерусалим находится под контролем Вашингтона, израильским спецслужбам и политикам приходится закрывать глаза на контролируемые США проявления нацизма по всему миру.

Об этом в эфире интернет-канала «Блогер БН LIVE» заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«По поводу отношения к происходящему сегодня на Украине. А чем Украина лучше Прибалтики? Национальный герой Латвии Герберт Цукурс, его кто ликвидировал? Моссад. Мы его нашли и ликвидировали в Латинской Америке, за его преступления против израильского народа.

Сегодня из-за слишком высокой зависимости от США, мы закрываем глаза на возрождение и нацистские акции в Прибалтике, Украине, Польше и в других странах.

Во-первых, считаясь с тем, а что скажут американцы. Во-вторых, те страны, несмотря на то, что поощряют возрождение нацизма и почитают бывших нацистских преступников, по отношению к Израилю, как к государству, проводят сверх лояльную политику, они святее Папы», – сказал Кедми.

Напомним, ранее в центре Киева прошло шествие в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина».


Также напомним, в Хорватии осужденный на десять лет за массовые похищения, пытки и казни сербов военный преступник Бранимир Главаш указом президента Хорватии Зорана Милановича получил назад все отобранные у него госнаграды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть