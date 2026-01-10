Келлог: Никакого размена Венесуэлы на Украину. Наша задача – поссорить Китай, Россию, Иран и Северную Корею

Недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог дал интервью британскому каналу ITV, где опроверг, что потерял свой пост из-за того, что настаивал на более жесткой линии в поддержку Украины.

«Не вижу, что конфликт между РФ и Украиной может закончиться в ближайшее время. В первую очередь, из-за Путина. Думаю, что мне пора двигаться дальше и заняться чем-то другим», – сказал Келлог.

Но ведущий обратил внимание на слухи о том, что в окружении Трампа есть те, кто выступает против поддержки Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В администрации всегда будут разногласия. Это нормально и ожидаемо. Хороший советник представит обе точки зрения. Некоторые люди говорят мне – «ты должен отстаивать свою позицию». Я просто даю советы. Вот моя рекомендация. Вот что надо сделать по моему мнению. А президент США сам решает, к чьему мнению прислушиваться. Он президент, а не я», – заверил Келлог.

Он уверяет, что у него хорошие отношения со Стивом Уиткоффом («мы хорошо ладим»), который часто летает в Москву.

«В администрации были разные мнения, как работать с РФ, с Украиной. Я знал украинцев лучше, чем кто-либо другой в администрации. Я ездил в Киев чаще, чем кто-либо другой… Они рассуждают так – нужно ли быть жестким в отношении России, в отношении Украины, и где здесь баланс? Но решения принимает президент», – сказал Келлог.

Британский ведущий заметил, что пока что «Россия занимает ту же максималистскую позицию, что и в начале войны – она хочет получить весь Донбасс и превратить Украину в вассальное государство».

Также англичанин выразил опасения по поводу слухов о «большой сделке» – размене Венесуэлы на Украину.

«Я не думаю, что это произойдет. Не думаю, что нам надо поддерживать грандиозные планы русских. Если вы пойдете на это, то признаете раскол НАТО», – сказал Келлог.

По его словам, целью является как раз раскол среди стран, противостоящих гегемонии США.