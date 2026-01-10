Келлог шпарит по методичке Бжезинского: Если Россия вернёт Украину, она станет мировой державой

Михаил Рябов.  
10.01.2026 22:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1461
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Путин хочет восстановления империи, куда будет включена Украина.

Об этом заявил в интервью британскому каналу ITV недавно ушедший в отставку с поста спецпредставителя Дональда Трампа генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин хочет восстановления империи, куда будет включена Украина. Об этом заявил в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин – бывший офицер КГБ, и я не думаю, что он забывает о своих корнях. Не думаю, что Путин хочет, чтобы Украина добилась успеха… Я старый воин «Холодной войны». Я думаю, что он хотел бы восстановить свою империю», – сказал Келлог.

«И империя включала бы в себя Украину?» – уточнил ведущий-англичанин.

«Да», – ответил американский генерал.

Келлог предостерег:

«Люди забывают, насколько велика Украина. Некоторые говорят, что Россия без Украины – просто региональная держава. С Украиной она становится мировой державой. Это касается экспансии. И тогда возникает вопрос – куда она двинется дальше».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить