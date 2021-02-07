Кем Маргарита Симоньян хочет усилить Антона Красовского?

07.02.2021, Харьков, Петр Угрюмов

Новости Украины

Главный редактор RT протянула руку коллегам с каналов NewsOne, ZIK и 112 Украина, заблокированных указом Зеленского. Маргарита Симоньян предложила им работу. Но почему такое предложение прозвучало только сейчас, да еще и в адрес коллективов, которые пророссийскими не являются?

Почему судьбой украинских оппозиционных журналистов озаботились лишь в 2021 году? Многие гораздо более последовательные и принципиальные противники майданного режима на Украине были лишены права на профессию еще в 2014-м. Они вынуждены были уезжать, в том числе и под угрозой ареста. Или вот совсем недавняя ситуация – лета 2020 года, когда на Украине был заблокирован телеканал КРТ (одна из причин — трансляция парада Победы в Минске). Почему тогда не было такого заботливого внимания?

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Что же касается нынешних событий вокруг трех украинских телестудий. Ощущения, честно говоря, разновекторные. Можно одновременно и сочувствовать адекватным журналистам, техническому персоналу, и испытывать чувство глубокого удовлетворения по поводу того пикантного положения, в котором оказалось руководство каналов.

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Во-первых, почему нас удивляет, что NewsOne, ZIK и 112-й попали под «санкции» без суда и следствия? А что, все украинские карательные мероприятия уже седьмой год проходят в судебном порядке? Или следствие и суды наказывают виновных за 2 мая в Одессе, за убийство мирных жителей Донбасса? Кто-то понес ответственность за военные преступления, за использование авиации и артиллерии в так называемой АТО? Кто-то прилег «куриной ж.пой» на нары за незаконное объявление этой самой АТО? Или для кого-то новость, что на Украине убивают людей за мысли и за взгляды?

Сегодня часть украинского общества справедливо негодует в связи с правовым беспределом. Но к кому и чему она апеллирует? К каким судьям и каким правилам игры взывает? Игра в правовом поле закончилась в 2014 году. Кто-то согласился продолжать ее — уже без закона и привычных правил, в новой парадигме. Кто-то отказался участвовать. Согласившимся был предложен небольшой выбор: хотите — игры на выживание по законам джунглей, хотите — голодные игры в гетто, кому повезет — можно подхалтурить пиарасами у клоунов.

Вот на этих условиях и работали пострадавшие ныне каналы.

Риторика об оккупации, сепаратистах, российской агрессии использовалась всеми украинскими СМИ, в том числе оппозиционными. И этими тремя заблокированными каналами, и изданиями оппозиционного журналиста Гужвы. Те же «Вести» и «Страна» тоже обвинялись свидомыми в отработке «пророссийской повестки». Это не мешало некоторым журналистам «Вестей» стучать и на участников Русской весны, и на тех коллег, которых они считали пророссийскими. А еще можно полюбопытствовать, что писали «Вести» (в том числе и будущие журналисты «Страны») во время осады Славянска в 2014-м…

Пострадавшие каналы в разной мере включали инстинкт самосохранения — в ущерб свободе высказывания. Тот же ZIK «для баланса» приглашал в эфир нациста Билецкого и бытового шизофреника Пояркова. Зачем? «Баланс» вам создавали свидомые каналы «Прямой» и прочие упоротые медиа-помойки, с которых вещали поярковы, буткевичи, скрыпины. Помогли вам ваши «ляхи»?

Зачем-то и оппозиционные политики, и оппозиционные журналисты пытались доказать свидомым: мы не меньшие «патриоты», чем вы, и наш вектор правильнее для сохранения Украины. Это отправной момент. Но тогда и надо было иметь честность признаться: оппозиция против демонтажа того государства, которое сжигает и убивает мирных сограждан.

Настоящей оппозиционной мыслью на Украине могла бы стать установка на отстаивание русской идентичности. Но этого здесь не наблюдается.

Важный вывод из истории с запретом каналов – понимание того, что «партия мира» оказалась фикцией. Ведь сыграть «партию мира» можно только после жесткой зачистки упоротых персонажей «партии войны».

Оппозиционные каналы здесь есть, а политической оппозиционной силы, способной вступиться за них, не обнаружилось. То, что мы увидели в Верховной Раде, — это испанский стыд, а не оппозиция.

Но вернемся к предложению о помощи. Интересно – может ли сейчас присылать в Москву свое резюме Наташа Влащенко, которая до недавних пор «звездила» на ZIKе, а до этого призывала искоренять всё русское на Украине? Возьмут ли на RT Петра Магу, работающего на 112-м, и которому противна русская речь?

Насколько это будут «ценные» и «надежные» союзники – демонстрирует недавний случай на еще одном оппозиционном телеканале «Наш», где ведущая Анна Степанец (до Евромайдана – сотрудница киевского подразделения «Голоса России») вместе с националистами прервала гостя эфира из Москвы, посмевшего напомнить, что в УССР украинский язык насаждался зачастую в ущерб русскому. «Сколько волка не корми….».

И, кстати, лишнее доказательство тому – недавнее интервью трудоустроенного на RT российского либерала Антона Красовского с бывшим командиром ополчения Игорем Стрелковым.

Зрелище – феерическое. Кто не видел – стоит посмотреть. Интервьюер на дерьмо исходится при слове «Донбасс». Даром что его главный редактор буквально накануне беседы, во время визита в Донецк, просила Россию «забрать Донбасс домой».

Вот как всё это произносит Антон Красовский: «Вы говорите восстание, восстание. А украинцы называют не восстанием, а каким-то террористическим движением». Допустим, что это понадобилось, чтоб спровоцировать Стрелкова на более эмоциональные откровения. Но послушайте, каким высокомерным, брезгливым, пидорским (в плохом смысле) тоном Красовский произносит дальше: «Что это за восстание?» Самой интонацией он дает подсказку своим: я хоть и нахожусь на довольствии у кремлевского режима, но отношения к Донбассу не скрываю.

А этот вопрос Стрелкову: «А вот БУКом, который сбил малазийский «Боинг», вы где разжились?». Даже не всякому украинскому пропагандисту дано так безапелляционно, без тени сомнения озвучивать «сплетни в виде версий» как аксиому.

Когда-то, еще до прихода на RT, Красовский хвалился зарплатой свыше 500 тысяч рублей в месяц. Это чтобы понимать, к какому уровню достатка привыкли подобные персонажи. Сравните с зарплатами на упомянутом выше Донбассе. Кстати, во время недавней поездки предложений о массовом трудоустройстве для журналистов ЛДНР почему-то не прозвучало.