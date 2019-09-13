Российское ТВ: Медведчук помогает карателям

13.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия, несмотря на сообщения о введении санкций против Киева, продолжает продавать на Украину дизельное топливо, которое впоследствии идет на нужды военной группировки, участвующей в карательной операции против русского Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу «Своя правда» заявил российский телеведущий Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продаем им дизельное топливо, они заправляют там бронетранспортеры и убивают наших людей на Донбассе», – сказал Бабаян.

«Хотели переломить эту ситуацию, ввели какие-то спецразрешения на эту торговлю, и торговля продолжается», – возмутился телеведущий.

«Мы продаем это топливо через определенные фирмы, определенных людей (дальше я комментировать не буду). Это одна из причин, почему мы продаем вообще», – пояснил присутствующий в студии депутат Госдумы Константин Затулин.

«У нас интересы каких-то конкретных людей выше интересов государства? Это неправильно!» – изумился Бабаян.

Затулин в ответ сказал, что, считается, будто имеющие спецразрешения на торговлю с РФ собственники украинских фирм проводят дружественную политику.

Ранее украинский телеканал «Эспрессо» провел расследование, в котором говорилось, что политик Виктор Медведчук контролирует порядка 40% рынка дизельного топлива на Украине. Дизтопливо поступает по нефтепродуктопроводу «Самар-Западное направление», построенному еще в советское время.

Также бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявлял в эфире телеканала «Россия 1», что на поставках российского топлива на Украину зарабатывает человек, к которому «прислушиваются в России».

Накануне один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем, который вместе с Медведчуком посещал украинского националиста в местах заключения.

«У меня есть определённые отношения, может вас это удивит, я знаю, что Вадим Рабинович в оппозиционной партии «За життя», но у меня с ним хорошие отношения со времён последнего майдана, он нам очень сильно помогал. Хоть он сейчас там в оппозиции, в действительности он был таким майданщиком, что мама не горюй. Если бы вы знали всё, что он сделал!» – рассказал Карпюк.

По спискам «Оппоплатформы» в Верховную Раду прошел экс-боевик АТО Илья Кива, который называл русских варварами и хвалился тем, что учит своего ребенка считать русских врагами.