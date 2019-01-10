Кернес прогибается под Порошенко. Не забывает и про Юлю
Жители Харькова накануне новогодних праздников получили поздравления, подписанные совместно обещавшим в 2014 году защитить город от националистов мэром Геннадием Кернесом и президентом Петром Порошенко.
Интересно, что письма, распространенные по почтовым ящикам горожан, составлены на русском – «языке агрессора», как сегодня утверждают киевские соратники Порошенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Ранее Кернес уже публично заявил, что поддержал бы Порошенко на предстоящих выборах президента Украины.
Впрочем, киевский журналист Леонид Швец уверяет, что Кернес одновременно ведет тайную работу и на главного конкурента действующего главы государства – штаб Юлии Тимошенко.
«При этом, чтоб вы даже не сомневались, нужные люди уже заряжены Геной на победу Юли. Такие единомышленники», – утверждает Швец.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, как в 2014 году удалось «уломать» Кернеса не поддерживать Россию и присягнуть националистам, пришедшим к власти в результате государственного переворота.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также рассказывал, почему харьковская верхушка начала переговоры с националистами, не поддержав простых участников Русской весны.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.