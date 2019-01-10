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10.01.2019, Харьков,   Михаил Рябов
 
Выборы, Украина, Харьков
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Кернес прогибается под Порошенко. Не забывает и про Юлю

Жители Харькова накануне новогодних праздников получили поздравления, подписанные совместно обещавшим в 2014 году защитить город от националистов мэром Геннадием Кернесом и президентом Петром Порошенко.

Интересно, что письма, распространенные по почтовым ящикам горожан, составлены на русском – «языке агрессора», как сегодня утверждают киевские соратники Порошенко.

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Ранее Кернес уже публично заявил, что поддержал бы Порошенко на предстоящих выборах президента Украины.

Впрочем, киевский журналист Леонид Швец уверяет, что Кернес одновременно ведет тайную работу и на главного конкурента действующего главы государства – штаб Юлии Тимошенко.

«При этом, чтоб вы даже не сомневались, нужные люди уже заряжены Геной на победу Юли. Такие единомышленники», – утверждает Швец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, как в 2014 году удалось «уломать» Кернеса не поддерживать Россию и присягнуть националистам, пришедшим к власти в результате государственного переворота.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев также рассказывал, почему харьковская верхушка начала переговоры с националистами, не поддержав простых участников Русской весны.

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