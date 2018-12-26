Колобок по-украински: Мэр Харькова заявил о готовности поддержать Порошенко

26.12.2018, Харьков, Марк Старолисов

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что партия «Возрождение» хотела выдвинуть его кандидатом в президенты Украины на выборах в 2019 году, но он отказался. Градоначальник добавил, что готов поддержать на выборах Петра Порошенко.

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«За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прилагал немало усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка,… и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений», — сказал Кернес, признав, что его земляки не доверяют главе государства.

Михаил Добкин и Геннадий Кернес на Антимайдане в Харькове в 2014 году

В чем причина такой позиции? Вы помните сказку о Колобке? Это кондитерское изделие, как известно, встречалось с представителями разных видов животных, но в диалог вступило только с лисой.

Почему? Потому что лиса была единственной, кто не сказал Колобку: «Колобок, колобок, я тебя съем». Общаться с теми, кто заведомо говорит: «Я тебя съем», бессмысленно и бесполезно, и в какой-то мере харьковская городская власть находится в ситуации этого самого Колобка.

С одной стороны, есть те, кто однозначно сказали: «Колобок, я тебя съем!». Это глава МВД Арсен Аваков и весь «Народный фронт», Юлия Тимошенко, это такие заведомо не местные партии, как «Самопомощь» и ВО «Свобода».

В этот список попадают и отдельные представители команды Петра Порошенко, а именно Юрий Луценко, который мечтает уничтожить Геннадия Адольфовича, по меньшей мере, политически уже более 12 лет.

Сейчас в Харькове большая часть активных работников горисполкома, районных администраций и т.д. находится на крючке, под уголовными делами совместными усилиями прокуратуры и СБУ. Волю им в явной форме никто не навязывает, им просто не дают работать.

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С другой стороны, кроме медведя, волка, зайца, а также бабушки с дедушкой, которые решили Колобка съесть, есть некие «лисы», которые, по крайней мере, на словах уничтожением Колобка не занимаются.

Это в первую очередь Порошенко и до недавнего времени — областные власти. Порошенко с губернаторкой Светличной не высказываются по поводу судебного процесса против Кернеса, не участвуют во всех этих луценковских делах, а элементарные вещи на уровне чисто хозяйственных связей как-то согласовывают. Но и эта схема дает сбои.

В этом же месте, на той же встрече с журналистами, где Кернес высказал поддержку Порошенко, мэр впервые «наехал» на ставленницу президента — губернаторку Светличную.

Свои отношения с ней он оценил, как «неудовлетворительные». «Я не приветствую ее тактическую политику восхвалять себя», — сообщил мэр Харькова.

Так что в этой ситуации проблема «крыши» в Киеве стала актуальна как никогда. Ради этого он допустил активную подготовку к выборам по одному из округов нардепа от БПП, адвоката Грановского. Так Кернес одним махом решает две задачи — делает Порошенко приятное и выдавливает оттуда аваковского ставленника и подельника по гей-скандалу Кирша.

Но это лишь одна из хитрых комбинаций Кернеса. Его сторонники считают, что он выбрал единственную верную стратегию лавирования в условиях, когда есть слишком много желающих расправиться с избранной жителями Харькова властью.

Не случайно Кернес предпочитает не высказываться вообще на темы общеукраинской политики, никак не участвует в конфликте бывших членов Партии регионов из «Оппоблока» и не фигурирует в скандале вокруг санкционных списков.