КГБ повязала возвращавшихся с «Бандеровских чтений» змагаров

09.02.2020, Минск-Киев, Вадим Москаленко

Белорусскую делегацию «свядомых», участвовавших в организованной украинской националистической партией «Свобода» конференции в Киеве, посвященной совместной борьбе Украины и Белоруссии против России, на обратной дороге задержали белорусские пограничники.

Поводом для задержания стала обнаруженная в машине брошюра с программой прошедших в Киевсовете «Бандеровских чтений», которые также были организованы «Свободой».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Белорусские пограничники задержали автомобиль с представителями оппозиционного Лукашенко движения солидарности «Вместе» – председателя партии БНФ Григория Кастусева, известного белорусского историка и политолога Игоря Лялькова и трех координаторов движения.

Все они в пятницу, 7 февраля, приняли участие в Международной экспертной дискуссии «Гибридная война РФ против Беларуси» (организаторы – «Вместе» и «Свобода»). А вчера посетили VII Бандеровские чтения – и отправились домой через таможенный пост «Новые Яриловичи Новая Гута» в Черниговской области. Там их и задержали. Забрали документы, забрали автомобиль, в течение 3:00 его обыскивали, пока не нашли брошюру бандеровских чтений.

Официальным поводом задержания назвали именно брошюру – как бы «экстремистскую литературу». Хотя ее, подчеркиваю, нашли только ПОСЛЕ задержания. Реальный повод – участие задержанных в экспертной дискуссии, где проговаривалась тема ползучей оккупации Беларуси Московией», – сообщил в фейсбуке глава «Свободы» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас брошюру отправили на «экспертизу»… Что будет дальше – неизвестно. Поэтому требую немедленного вмешательства Министерства иностранных дел Украины! …Попадёт Беларусь под РФ – независимость Украины станет вопросом времени», – предупредил Тягнибок.

Сообщение о задержании подтвердила сопредседатель движения «Вместе» Алена Толстая.

«Машину загнали в бокс, делегацию задержали и увезли в неизвестном направлении. Формальным поводом стала брошюра – программка бандеровского чтений», – написала «свядомая».