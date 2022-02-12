Хакеры слили в Сеть новую порцию секретных документов о поставках оружия Киеву

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Новости Украины

Запад ещё с 2014 года поставляет Украине далеко не только оборонительное вооружение и военное имущество.

Об этом сообщает Telegram-канал хакерской группы «Берегини», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы канала опубликовали документы, опровергающие утверждения, что поставляемое Украине странами НАТО вооружение является исключительно оборонительным. При этом утверждается, что поставки идут с 2014 года и сейчас объемы ввозимого оружия только наращиваются.

В опубликованных списках перечислены виды вооружений и военного имущества, спецификация и стоимость поставленной «гуманитарной помощи» от натовских стран, вплоть до дат и номера рейсов, которыми всё это завозилось на Украину.

На данный момент «западные партнёры» выделили Киеву оружие на сумму более 700 миллионов долларов.

Напомним, ранее канал «Джокер ДНР» также «слил» в Сеть секретные документы об американо-британских поставках оружия Украине . При этом авторы отметили, что выудить любую секретную информацию у украинских спецслужб не составляет труда.