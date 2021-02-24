Харьковские вузы становятся «вышами», или Последний шанс для России

24.02.2021, Харьков, Марк Старолисов

Новости Украины

Менее чем за квартал в пяти харьковских вузах сменились ректоры. Причём в четырёх из них со сцены ушли люди, возглавлявшие эти твердыни образования более двух десятилетий. Что теперь будет с этими вполне благополучными, по крайней мере, на посторонний взгляд, конвейерами по производству дипломированных специалистов?

Сразу опишу ту ситуацию, которая является исключением из общей тенденции. В Харьковском национальном университете внутренних дел ректором вновь стал генерал полиции 3 ранга Валерий Сокуренко. Он уже занимал этот пост в 2015-2019 гг., а с 2019 по декабрь 2020 года был начальником главного управления Нацполиции в Харьковской области. Так что тут особых перемен ждать не стоит.

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Харьковский Габон

А вот в двух других вузах ушли люди, которые не только были лицом этих институтов, ставших университетами и академиями, но и умевшие прекрасно ладить и с центральными, и с местными властями, и с собственными сотрудниками. Они не вызывали ни у кого ни острой ненависти, ни желания плести интриги против них.

Во многом их хозяйство напоминало такие стабильные страны, как Того, Габон и Камерун, где не знали ни переворотов, ни восстаний, ни катастрофических кризисов. Там дети и внуки подчинённых рождались и входили в жизнь при одном и том же начальнике, вполне сносном и в отличие от соседей, не откровенном людоеде и не бесстыжем клептомане. И на смену им пришли фигуры местные и очень знакомые коллегам.

Ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций отошёл от дел вскоре после своего 80-летия. Он бессменно руководил своим вузом с 1987 года, когда тот был еще харьковским юридическим институтом им. Дзержинского.

Василий Таций.

При нём эта контора, в народе именуемая «юркой», сделала небывалый рывок — и заметно увеличилась в размерах, и стала издавать собственные учебники. Качество их было разное — пусть и не шедевры, зато каждый профессор и большинство доцентов точно могли сказать, что прожили свои профессиональные жизни по полной программе. Да и всякие шарлатаны от науки здесь тоже не задерживались. А то, что выпускников «юрки» в городе вагон и маленькая тележка, так это проблема самих молодых юристов.

Да и сам Василий Яковлевич злодействами не отмечен: люстраций не проводил, языковой террор не устраивал, перед «активистами» не пресмыкался. Для вылизывания отдельных мест у него были разные меняющиеся власти, которые всегда можно было принять в современном дворце студентов. Можно, конечно упрекнуть этот вуз в том, что из него выходили бессовестные карьеристы и украинизаторы, но этим же они занимались не в стенах своей alma mater. И уж точно справедливы упрёки в том, что «юрка» проводила целевые наборы из западных областей, и не все выпускники возвращались к месту постоянной прописки. Сменил Тация его проректор по научной работе Анатолий Гетман, всю жизнь проработавший в этом вузе и находящейся при нём академии правовых наук.

А вот в национальном автодорожном университете ректора собирались переизбрать, но произошло печальное событие — многолетний руководитель Анатолий Туренко скончался.

При нём знаменитый ХАДИ не растерял ни своего преподавательского состава, ни умения занять жизнь студентов спортом и художественной самодеятельностью настолько, чтобы им некогда было бунтовать и пугать окружающих радикализмом. В лабораториях там не разруха, а современное оборудование. Конечно, несколько осложнила работу вуза потеря российских партнёров и традиционных регионов набора иногородних студентов, но к коллапсу и деградации это пока не привело. Здесь также новым шефом стал недавний проректор Виктор Богомолов.

Виктор Богомолов.

— Это прачечная?

—…чечная, это министерство культуры!

Министр культуры Украины решил подтвердить старое сравнение его конторы с прачечной и не продлил полномочия многолетних ректоров Харьковской государственной академии дизайна и искусств (бвывшего Художественно-промышленного института) и Харьковского национального университета искусств им. Котляревского (продукта объединения консерватории и театрального института).

График Александр Соболев назначен ректором Харьковской государственной академии дизайна и искусств. С 1999 года во главе вуза восседал Виктор Даниленко. В конце апреля срок действия его контракта истек, и Соболев стал и.о. ректора, а затем приставка «и. о.» исчезла.

Александр Соболев.

Временно исполняющей обязанности ректора Харьковского национального университета искусств им. Котляревского назначена Наталья Говорухина. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«23 декабря у Татьяны Борисовны Веркиной, которая возглавляла наш университет 17 лет, закончился контракт. И в соответствии с приказом меня назначили до выборов», — рассказала Говорухина. Когда проведут выборы ректора, пока не ясно.

Татьяна Веркина.

В отличие от других харьковских вузов в связи с пандемией COVID-19 их организацию приостановили. И если в других «храмах науки», как правило, первым лицом становилось второе, имевшее опыт руководства вузом в целом, то Говорухина работала заместителем декана по работе с иностранными студентами. Также она является членом ученого совета и ректората университета искусств. Так что начальница эта новая, но, как и её преемница, из страстно пререковавшихся в русофобы.

И вот теперь всем этим новым людям предстоит проводить политику украинизации и «военно-патриотического воспитания», от которых старые ректоры, насколько могли, прикрывали своих подчинённых. Смогут ли они сохранить и коллективы, и просто пока еще доброе имя? Ведь те же их западные коллеги регулярно перетаскивают к себе наиболее способные кадры в рамках программ межвузовского обмена и грантов. Россия, увы, давненько не вытаскивала отсюда профессоров и доцентов — миграционное законодательство мешает, а уж карантинные меры совсем не дают этого делать. А ведь какой ресурс! Пока ещё ресурс, замечу. В некоторых вузах он уже исчерпан, и они уже практически стали «вышами».