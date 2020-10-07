07.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Политические репрессии, Украина
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Херсонские нацисты начинают травлю освобожденной учительницы русского языка


Украинские националисты готовят травлю освобожденной из СИЗО под залог в полмиллиона гривен учительницы Татьяны Кузьмич, которую СБУ обвиняет в шпионаже в пользу России.

Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Журавко, праворадикалам известно место жительства Кузьмич, они недовольны тем, что ее выпустили под залог и требуют расправы.

«Сейчас этой прекрасной женщине будет нелегко. Она справится, а мы вместе ей поможем в том, чтобы справедливость восторжествовала. Мне пришла из Херсона не очень хорошая информация: нацистка и отпетая негодяйка Инна Усачева знает где проживает Татьяна Кузьмич и ее родители. Она готовит против учительницы очередные провокации и травлю. Эти бешеные псы возомнили, что им все позволено, СБУ по колено, законы, так как они упоротые кастрюлеголовые, а главное – нацисты. Для них Бандера, Шухевич – герои», – заявил Журавко.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что Татьяну Кузьмич арестовали из-за посещения Крыма. По уверениям украинских спецслужб, находясь на полуострове в 2015 году она была завербована ФСБ и шпионила в пользу России.

В защиту Кузьмич выступил МИД России, заявив о репрессиях русскоязычных граждан на Украине.

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