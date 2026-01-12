Ходжес – Европе: Перестаньте льстить Трампу! Россия на вашем фоне просто карлик!
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал европейцев «не ныть» и не жаловаться на Россию.
Об этом он заявил в интервью датскому подкасту «Диктаторы и демократы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне надоело слушать, как европейцы говорят, что они ничего не могут сделать. Мол. Америка слишком большая, а Трамп слишком силен. Да ладно! Если сложить экономики, богатства, технологии, население и промышленность всех европейских стран (не только членов ЕС), то получится, что Россия на их фоне просто карлик. Так что хватит ныть о России и о том, что она может сделать», – сказал Ходжес.
Он также посоветовал европейцам не пытаться угодить президенту США Дональду Трампу и не льстить ему.
«США за последние 80 лет дважды приходили на помощь, то есть защищали наших друзей в Европе во время войн. А за последующие 80 лет мы потратили миллиарды долларов, помогая Европе. Теперь настал черед Европы помочь США. Спасите нас от нас самих, одерните нас, заставьте отвечать за свои поступки, соблюдать международное право и нашу конституцию. Не давайте нам спуску. Перестаньте льстить президенту. Это не работает», – сказал Ходжес.
