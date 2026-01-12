Ходжес – Европе: Перестаньте льстить Трампу! Россия на вашем фоне просто карлик!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал европейцев «не ныть» и не жаловаться на Россию.

Об этом он заявил в интервью датскому подкасту «Диктаторы и демократы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне надоело слушать, как европейцы говорят, что они ничего не могут сделать. Мол. Америка слишком большая, а Трамп слишком силен. Да ладно! Если сложить экономики, богатства, технологии, население и промышленность всех европейских стран (не только членов ЕС), то получится, что Россия на их фоне просто карлик. Так что хватит ныть о России и о том, что она может сделать», – сказал Ходжес.

Он также посоветовал европейцам не пытаться угодить президенту США Дональду Трампу и не льстить ему.