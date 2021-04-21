Хорватия наплевала на протесты БиГ и будет хранить радиоактивные отходы в сейсмоопасной зоне

21.04.2021, Загреб, Алексей Топоров

Хорватский Фонд финансирования вывода из эксплуатации и захоронения радиоактивных отходов АЭС «Кршко» подписал контракт с ЧОПом, который должен работать на могильнике на горе Трг.

Контракт подписан с компанией AKD-zaštita из Загреба и опубликован на сайте фонда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ориентировочная стоимость привлечения загребского ЧОП AKD-zaštita составляет 5 миллионов 500 тысяч кун без НДС (726 тысяч евро). Привлеченная компания будет контролировать въезд и выезд людей, транспортных средств и грузов, запрещать проникновение посторонних лиц в охраняемый комплекс, контролировать въезд и вывоз материалов и оборудования, поддерживать порядок и спокойствие на территории комплекса и проводить другие мероприятия по охране.

Хорватия, согласно международным обязательствам, обязана утилизировать половину радиоактивных отходов АЭС «Кршко» после того, как станция перестанет работать. Планируемым местом размещения отходов является казарма «Черкезовац» в муниципалитете Двор на границе с БиГ, хотя жители по обе стороны границы выступают против этих планов.

Официальные лица БиГ также выступили против строительства свалки ядерных отходов на границе, прося поддержки международных организаций. Это место находится в непосредственной близости от национального парка Уна, самого большого в БиГ. Район Трговской горы в муниципалитете Двор, где расположены казармы, сейсмически нестабилен и не выдержит сильного землетрясения.

Протест граждан БиГ против строительства хорватского ядерного могильника

Согласно оценке экспертов, реализация Хорватией планов по постройке хранилища радиоактивных отходов возле Трговской горы на территории муниципалитета Двор всего в трех километрах от границы с БиГ, в случае катастрофы приведет к заражению одной трети территории самой Хорватии и двух третей территории Боснии. При этом из-за близости бассейна реки Уна, чью воду активно используют боснийские граждане, под угрозой окажется жизнь и здоровье 250 – 300 тысяч человек.

Кстати, ранее Двор, носивший название Двор-на-Уне, был населен преимущественно сербами и входил в состав непризнанной Республики Сербская Краина. В августе 1995 года в ходе хорватской операции «Буря» (Oluja) был зачищен хорватской армией.

Двор-на-Уне после зачистки хорватскими “освободителями” в 1995 году

При этом были расстреляны не успевшие вовремя сбежать беженцы, а также пациенты местной клиники для душевнобольных и старики из дома престарелых. Спустя годы только треть бывших жителей городка вернулась на родные места.