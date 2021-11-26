Хорватия назло Сербии решила закупить французские бомбардировщики, но вышел скандал

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Президент Франции и премьер-министр Хорватии Эмануэль Макрон и Андрей Пленкович подписали в Загребе Декларацию о стратегическом партнерстве, а министры обороны двух стран – соглашение о закупке 12 французских бомбардировщиков Rafale.

При этом президент Хорватии Зоран Миланович обратил внимание, что покупка французских бомбардировщиков обойдется хорватскому бюджету в 1,2 миллиарда долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Макрон сказал, что покупка у Франции 12 бомбардировщиков Rafale – «это суверенный выбор Хорватии, имеющий историческое значение, поскольку является гарантией общей безопасности».

«Все переговоры, которые у нас были, представляют собой начало нового этапа отношений между Хорватией и Францией, – заявил в свою очередь Андрей Пленкович. – Кроме того, подписание договора о покупке Rafale представляет собой особую важность».

В то же время президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что изначально Франция запрашивала за самолеты 999 миллионов евро, но постепенно цена выросла до 1,2 миллиарда долларов.

«Я ожидаю, что, в итоге, разница между предложенной и окончательной цифрами будет еще больше, хотя наша сухопутная армия могла бы быть полностью оснащенной за счет этой разницы. Мы приближаемся к 1,2 миллиарда, что для меня является скандалом», – сказал хорватский президент.

Хорватии, как стране- члену НАТО, по большому счету не было необходимости иметь свою военную авиацию, поскольку, согласно разнарядкам Альянса, в этой стране не планируется создавать сильные военно-воздушные силы, передав небо над Западными Балканами под контроль ВВС Франции и Италии. Однако гордость хорватских военных кругов уязвлял тот момент, что боевая авиации Сербии превосходит хорватскую за счет покупок машин в России и Белоруссии.

Ранее Хорватия планировала модернизировать на Украине находившиеся на ее вооружении советские МиГ-21, однако украинские партнеры банально запороли этот проект.

Процесс закупок боевых машин для воздушного флота Хорватии подстегнула недавняя поставка Сербии МиГ-29, полученных Белградом в дар от Белоруссии. В 2017 году, в качестве братского жеста, Сербия также получила в дар от России шесть истребителей МиГ-29.

После прибытия двух самолетов из Белоруссии, Сербия получила возможность полностью укомплектовать эскадрилью, состоящую из 14 истребителей МиГ-29. При этом 11 крылатых машин будут доведены до уровня МиГ-29СМ, то есть, станут многоцелевыми истребителями, а три двухместных – истребителями.