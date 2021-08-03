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03.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Босния, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
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Хорваты вслед за сербами не одобрили нового надсмотрщика за Боснией

Сегодня на встрече нового Верховного представителя по БиГ немца Кристиана Шмидта с руководством страны...

Сегодня на встрече нового Верховного представителя по БиГ немца Кристиана Шмидта с руководством страны не было не только сербского члена Президиума, но и хорватского министра юстиции, которого просто «забыли позвать».

Тем самым, сараевская элита в очередной раз показала, что не намерена привлекать к взаимодействию с западным надсмотрщиком нелояльных им хорватов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в Сараево нелегитимно избранный Верховный представитель по БиГ Кристиан Шмидт встретился с номинально хорватским (но избранным голосами бошняков и не признаваемым хорватской общиной своим лидером) членом Президиума БиГ Желько Комшичем и бошнякским членом Президиума БиГ Шефиком Джаферовичем, а также рядом министров правительства страны.

На встрече, как и анонсировалось ранее, не присутствовали представители сербской общины: сербский член Президиума БиГ Милорад Додик и премьер-министр Зоран Тегельтия, которые игнорируют фигуру западного надсмотрщика.

Шмидт выразил сожаление по поводу того, что на встрече присутствовали не все три члена Президиума, но добавил, что будет продолжать работать со всеми, и «выразил уверенность, что конструктивный диалог состоится».

Что интересно, на встрече не присутствовал представитель хорватской общины, министр юстиции Йосип Грубеша, который, в отличие от Комшича, не является лоялистом бошнякско-сараевского режима, но признается  своей общиной. Как выяснилось, главу ведомства на общение со Шмидтом просто не позвали.



«Мы желаем построить правовое государство, а министра юстиции на прием не зовем, – прокомментировал инцидент агентству «Срна» Грубеша. – Что говорит само за себя».

Йосип Грубеша

В свою очередь министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung и вовсе назвал пост Верховного представителя по БиГ пережитком послевоенного периода и завил, что этот институт свидетельствует об отсутствии демократии в политической жизни соседней страны. По его мнению, «определенные силы верят, что могут превратить Федерацию БиГ в централистское и унитарно организованное образование».

«Это проявляется в том, что часть бошняков на выборах в Президиум БиГ, состоящий из трех членов, выбирает кандидата, который является лишь внешне хорватским кандидатом, но на самом деле представляет интересы бошняков», – отметил глава МИД Хорватии, добавив, что численное превосходство бошняков проводит кандидатуры, которые не поддерживают большинство хорватов.

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