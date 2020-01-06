«Хоть из штанов выпрыгивай». Зеленскому объяснили, что вернуть ЛДНР не получится

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо декларируемого Владимиром Зеленским курса не реинтеграцию Донбасса Киев в 2019 году продемонстрировал обратную политику, направленную на ещё большее отдаление региона от Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же пытаемся вернуть не только территории, а в первую очередь мы людей пытаемся вернуть, я так думаю, да? И вот здесь у нас провал за провалом. По крайней мере, в прошлом году я не увидел позитивной динамики, которая позволила бы говорить, что мы движемся успешным путём по реинтеграции Донбасса.

Обмен пленными – это чистая политика. Создание русскоязычного канала, который будет рассказывать, что у нас нет дискриминации русского языка – может быть, лучше, всё-таки, начать с законов? Например, с выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, о которых господин Кулеба говорит, что это невозможно.

В бюджете деньги где? Такой строки в бюджете нет. То есть выйдет новый канал, вещающий на Донбасс и скажет: «А денег мы вам платить не будем». И Зеленский может хоть выпрыгивать из штанов, оказывая, как мы пытаемся реинтегрировать Донбасс», – сказал эксперт.

По его мнению, остальные инициативы Киева также не способствуют скорой и успешной реинтеграции Донбасса.

«Я молчу о законе о языках, законе об образовании, факельные шествия 1 января в Киеве, наши жесткие и бескомпромиссные ответы послам Израиля и Польши, мол, не ваше это собачье дело, не историки вы. Так же ответил наш МИД: «Вы не историки, и мы сами устанавливаем своих героев». И получается, что герои, на которых вырос я, и герои, которых официальная власть сейчас считает героями, не совпадают. А в Донбассе так и подавно.

И каким образом вы собираетесь возвращать людей? Или, собственно говоря, эти рисователи «красных линий» под офисом президента. Вы урегулировали эту ситуацию, власть вернула себе право на применения насилия, или у вас внешней политикой занимается улица – эти 1,5% национал-радикалов, которые могут диктовать президенту, что и как ему говорить на переговорах в Париже, Берлине, где угодно», – возмутился Землянский.