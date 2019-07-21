Хотите верьте, но Шарий идет третьим

21.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Политическая партия Шария, созданная видеоблогером Анатолием Шарием, занимает по Одесской области третье место на проходящих сегодня украинских парламентских выборах.

Об этом в социальных сетях сообщает одесский ресурс «Думская», ссылаясь на предварительные данные социсследований.

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«Нам тут подкинули предварительные данные экзитопола в Одесской области по состоянию на 16:00. Хотите верьте – хотите нет. Зеленые набирают 44,6%, медведчуковцы – 24,1%, а на третьем месте – вы не поверите – Шарий. 7,9%. Далее идут порошенковцы с 5,7%, а пятый ОБ – с 4,5%», – сообщает издание.

Примечательно, что экзитполах, показывающих общий результат по всей стране, партия Шария пока не значится.

Ранее мы сообщали, что на выборах Шарий допустил ошибку, но получит миллион долларов