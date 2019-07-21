Хотите верьте, но Шарий идет третьим
Политическая партия Шария, созданная видеоблогером Анатолием Шарием, занимает по Одесской области третье место на проходящих сегодня украинских парламентских выборах.
Об этом в социальных сетях сообщает одесский ресурс «Думская», ссылаясь на предварительные данные социсследований.
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«Нам тут подкинули предварительные данные экзитопола в Одесской области по состоянию на 16:00. Хотите верьте – хотите нет. Зеленые набирают 44,6%, медведчуковцы – 24,1%, а на третьем месте – вы не поверите – Шарий. 7,9%. Далее идут порошенковцы с 5,7%, а пятый ОБ – с 4,5%», – сообщает издание.
Примечательно, что экзитполах, показывающих общий результат по всей стране, партия Шария пока не значится.
Ранее мы сообщали, что на выборах Шарий допустил ошибку, но получит миллион долларов
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