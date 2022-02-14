Худший прогноз сбывается: Украина игнорирует перекрытие Черного моря

14.02.2022  16:48 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Оправдывается прогноз о том, что Украина может проигнорировать или даже специально направить суда в перекрытые участки Черного моря, где проводятся ракетные стрельбы в рамках объявленных учений ВМФ России.

Соответствующие данные опубликовал бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне на западные гранты в Киеве собирающий сборы данных о морской активности в Черноморском регионе.

Оправдывается прогноз о том, что Украина может проигнорировать или даже специально направить суда в...

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«На этот момент половина судов чхать хотели на РФ-запреты и учения… Капитаны, будьте как ирландские рыбаки», – злорадно комментирует Клименко, намекая на недавнюю историю с переносом учений ВМФ в Алтантическом океане после протестов Организации рыбной промышленности Ирландии.

Капитан II ранга ВМС Украины Андрей Иваниченко считает, что учения ВМФ РФ в данном районе акватории Черного моря можно считать сорванными.

«По опыту – они не рискнуть стрелять: корабли РФ, закрывающие этот район, устанут выгонять оттуда суда», – комментирует Иваниченко.

Складывающаяся ситуация в Черном море не удивительна, считает экономист Александр Дудчак, ранее предупреждавший, что Киев может специально направить суда под удар российских ракет с целью дискредитации Москвы и создания повода для новых санкций против РФ.

«Всё же в авиации работают более предусмотрительные люди, чем на морских просторах. Европейские авиаперевозчики помнят трагедию малазийского Боинга, организованную Украиной. И справедливо перестраховываются, отзывая свои самолеты из украинского воздушного пространства. А моряки, наверное, ждут, когда и их клюнет жареный петух. У Киева хватит совести и наглости создать новый повод для обвинений России, потопив своё или принадлежащее другому государству судно. Не говорите потом, что не предупреждали», – заявил Дудчак «ПолитНавигатору».

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