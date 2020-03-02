Хватит цепляться за умершие Дейтонские соглашения – политолог

02.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Подписанные на американской военной базе в Дейтоне документы о создании Боснии и Герцоговины уже не отвечают текущему положению дел на Балканах.

Об этом в статье на страницах «Независимой газеты» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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Он обращает внимание, что Босния и Герцоговина, формально всеми признанное государство, является по факту разделенной по границе территорией и искусственным союзом севера и юга – православных сербов и мусульман-бошняков с небольшой примесью католиков-хорватов, все чаще кооперирующихся для решения собственных вопросов с сербами.

При этом последние годы шел активный процесс по отбору полномочий у Республики Сербской – вплоть до создания формально общей армии, разделенной по этническому принципу, но находящейся под единым руководством в Сараево.

В то же время эксперт считает, что сегодня сложно представить выход Республики Сербской из состава БиГ, но полагает, что это был бы достойный ответ на политику разграничения в Косово, если вдруг такой план снова оказался бы на повестке дня.

«Как раз на днях президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что ЕС будет и дальше давить на Белград с целью признания Косово, обещая взамен вступление в Евросоюз. Вот только, судя по данным опросов, большинство сербов больше не рвутся в ЕС: количество желающих скорого вступления в Евросоюз стало меньше, чем сомневающихся в целесообразности такого шага. А с учетом того, что Сербия сейчас находится в предвыборной кампании, вряд ли стоит ожидать возвращения идеи разграничения Косово в актуальную повестку дня в ближайшее время», – отмечается в публикации.

Автор полагает, что единственный шанс вернуться к диалогу Белграда и Приштины – отменить введенные пошлины и распустить создаваемую вопреки резолюции 1244 Совета Безопасности ООН косовскую «армию».

«Тогда можно будет снова начать обсуждать модели политики «разграничения» Косово, одним из первых сторонников которой был как раз Додик. Таким он видел единственный способ для Республики Сербской вернуться в состав Сербии, а не продолжать защищать умершие Дейтонские соглашения, за которые, как и за резолюцию 1244 по Косово, продолжают цепляться пока все просербские силы, включая Москву.

Ссылки на их безальтернативность могут позволить себе только те, кого они полностью устраивают. На практике же нынешняя ситуация ползучей смены статус-кво все меньше соответствует интересам всех участников большой балканской игры. И выиграет ее тот, кто первым сформулирует и предложит новые рабочие правила для всех», – резюмирует Бондаренко.

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