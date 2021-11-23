«Хватит надеяться на НАТО»: генерал СБУ призвал изменить внешнюю политику Украины

Новости Украины

Поскольку западные «партнёры» за восемь лет так ничем и не помогли Украине в её «войне» против России, то не будут помогать и дальше.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С экранов телевизоров наши стратегические партнёры, поляки и американцы говорят: «На восточной границе Украины русские собирают армию. Они будут на вас нападать. Мы всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Но если Россия нападёт, и дальше понесёт в Новороссию Русский мир? Эти британские десантники быстро, как цыганский табор уйдёт в небо, тихо убегут и ничего не будет», – отметил Вовк.

«Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идём» – сказал генерал.

«Мы слушаем клуб, который называется НАТО, я вспоминаю такой сельской клуб, говорите, что нас никуда не пускают, неужели непонятно, что Украине не светит НАТО ближайшие 10-20 лет? Вы говорите: «Давайте укреплять украинскую армию», но даже когда вам будет по 90 лет, украинская армия не станет сильнее российской. НАТО не будет приносить Украине свои зонтики, потому что с Россией никогда не поругаются», – полагает Вовк.

«Давайте думать, чтобы завтра не произошло так, что нас захватят, и никто не пришёл на помощь, и мы сказали: «О, смотри». Министр обороны США сказал: «Россия совершит ошибку, если пойдёт на Украину». Уже была одна ошибка, и что? Где Крым? Освободите нам Крым, если вы такие крутые. Но нет. Такие же крутые они будут, когда русские захватят Новороссию, 8 области на востоке Украины. А мы, как детский сад, заглядываем в рот дяде Сэму и английским лордам! Давайте ориентироваться на многовекторную дипломатию», – заключил генерал.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что новая Хартия с США резко понизила шансы Украины на вступление в НАТО.