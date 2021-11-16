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16.11.2021 20:53
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Джангиров: Новая Хартия с США резко понизила шансы Украины на вступление в НАТО

Новости УкраиныСША изменили формулировку относительно возможного вступления Украины в НАТО в худшую для Киева сторону....

США изменили формулировку относительно возможного вступления Украины в НАТО в худшую для Киева сторону.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно в подписанной Хартии о стратегическом партнёрстве с США много красивых и хороших слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочее, но по главным вопросам для Зеленского – НАТО, она является шагом назад по сравнению с Хартией 2008 года.

Дело в том, что тогда речь шла об усилении Украины, как кандидата в члены НАТО и чётко цитировались положения из Бухарестской резолюции 2008 года, где давалась перспектива членства в НАТО. Сейчас речь идёт о поддержке со стороны США права Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический путь, в том числе касательно вступления в НАТО, это существенно разные формулировки», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что США откровенно издеваются над Украиной, прописывая в Хартии приверженность Будапештскому меморандуму.

«Более того, в этой Хартии есть упоминание о верности США всем данным обязательствам, включая Будапештский меморандум. Шутка засчитана – смешно», – заключил Джангиров.

Напомним, ранее в мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО организацией, которая не сможет защитить Украину.

Кроме того, раньше в Москве отметили, что за прошедшие десятилетия НАТО превратилось в никчёмную и жалкую организацию – в Европе царит мир, а США больше интересуются Китаем и Австралией.

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