Джангиров: Новая Хартия с США резко понизила шансы Украины на вступление в НАТО

Джангиров: Новая Хартия с США резко понизила шансы Украины на вступление в НАТОНовости Украины
США изменили формулировку относительно возможного вступления Украины в НАТО в худшую для Киева сторону.
Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Действительно в подписанной Хартии о стратегическом партнёрстве с США много красивых и хороших слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочее, но по главным вопросам для Зеленского – НАТО, она является шагом назад по сравнению с Хартией 2008 года.
Дело в том, что тогда речь шла об усилении Украины, как кандидата в члены НАТО и чётко цитировались положения из Бухарестской резолюции 2008 года, где давалась перспектива членства в НАТО. Сейчас речь идёт о поддержке со стороны США права Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический путь, в том числе касательно вступления в НАТО, это существенно разные формулировки», – сказал он.
Кроме того, политолог отметил, что США откровенно издеваются над Украиной, прописывая в Хартии приверженность Будапештскому меморандуму.
«Более того, в этой Хартии есть упоминание о верности США всем данным обязательствам, включая Будапештский меморандум. Шутка засчитана – смешно», – заключил Джангиров.
Напомним, ранее в мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО организацией, которая не сможет защитить Украину.
Кроме того, раньше в Москве отметили, что за прошедшие десятилетия НАТО превратилось в никчёмную и жалкую организацию – в Европе царит мир, а США больше интересуются Китаем и Австралией.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.