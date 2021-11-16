Джангиров: Новая Хартия с США резко понизила шансы Украины на вступление в НАТО

США изменили формулировку относительно возможного вступления Украины в НАТО в худшую для Киева сторону.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно в подписанной Хартии о стратегическом партнёрстве с США много красивых и хороших слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочее, но по главным вопросам для Зеленского – НАТО, она является шагом назад по сравнению с Хартией 2008 года.

Дело в том, что тогда речь шла об усилении Украины, как кандидата в члены НАТО и чётко цитировались положения из Бухарестской резолюции 2008 года, где давалась перспектива членства в НАТО. Сейчас речь идёт о поддержке со стороны США права Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический путь, в том числе касательно вступления в НАТО, это существенно разные формулировки», – сказал он.