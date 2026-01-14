Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уничтожение украинской энергетики будет продолжаться до тех пор, пока украинская верхушка будет упорствовать, отказываясь выполнять требования России.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.