Киев будут отапливать соломой, – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
14.01.2026 10:19
  (Мск)
Просмотров: 628
 
Уничтожение украинской энергетики будет продолжаться до тех пор, пока украинская верхушка будет упорствовать, отказываясь выполнять требования России.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр энергетики Украины уже однажды сказал, что энергетическая система Украины, одна из мощнейших в Европе, уже вырублена россиянами более чем на 50%, эту линию мы продолжаем и дальше…

Мы сейчас бьем по сердечно-сосудистой системе Украины, по энергетике. А это тянет за собой и уничтожение военно-промышленного потенциала Украины, потому что мы с каждым таким ударом заваливаем на бок ВПК Украины и, естественно, ослабляем сопротивление украинской армии.

Мы бьем и по газовым системам, потому что без них тоже и тепла нет. Я должен здесь не кривить душой, сказать, что удары по энергетической системе – это для Киева пострашнее «Орешника», потому что это вызывает бурное негодование украинцев, злость…

Так что мы делаем тут все правильно. И если Зеленский хочет, чтобы в Киеве тоже топили соломой, мы сможем обеспечить ему такую радость», – заявил Баранец.

