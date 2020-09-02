Киев готов к боевому размещению ракет «Нептун» вокруг Крыма

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина разместит свои ракетные комплексы «Нептун» на берегах Черного и Азовского морей.

В следующем году в южных регионах Украины появятся три дивизиона, вооруженных крылатыми ракетами.

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Об этом агентству «АрмияInform» рассказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», которая приступит к выполнению задач по назначению», – заявил Неижпапа.

Украинские военачальник также расхвалил характеристики «Нептуна», назвав его «высокоточным оружием» и приписав Украину к числу передовых стран.

«Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», – уверен Неижпапа.

Отметим, что крылатая ракета «Нептун» была создана на базе советской ракеты Х-35, которая разрабатывалась в конце 70-х годов прошлого века.

Ранее член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин заявил «ПолитНавигатору», что у Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств, исключающих любую угрозу со стороны Украины, тем более – от модернизированных советских противокорабельных ракет под названием «Нептун».

Напомним, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».